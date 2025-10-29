Ecco il passaggio di Commodo 28.10.2025

Il passaggio segreto al Colosseo di Roma, che un tempo serviva agli imperatori romani come ingresso nascosto all'arena, è ora visitabile al pubblico. Scoprite i segreti del passaggio sotterraneo nel video.

Un tempo segreto, il cosiddetto «passaggio di Commodo» è ora aperto al pubblico. Il corridoio sotterraneo, scoperto nel XIX secolo e finito di essere ristrutturato a settembre 2025, è ora accessibile a tutti i visitatori del Colosseo.

«Questo passaggio è aperto al pubblico per la prima volta. I visitatori possono sperimentare cosa significava essere imperatore», ha dichiarato l'archeologa Barbara Lazzaro all'agenzia di stampa «Reuters».

Cosa c'entra l'imperatore? Il misterioso passaggio segreto fu deliberatamente costruito per i sovrani dell'impero romano tra il I e il II secolo d.C.. Permetteva loro di entrare nell'arena senza essere visti dalla folla.

Nell'arena si svolgevano combattimenti di gladiatori e altri eventi.