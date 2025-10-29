  1. Clienti privati
Ecco il video Apre per la prima volta al pubblico un corridoio segreto sotterraneo del Colosseo

Nicole Agostini

29.10.2025

28.10.2025

Il passaggio segreto al Colosseo di Roma, che un tempo serviva agli imperatori romani come ingresso nascosto all'arena, è ora visitabile al pubblico. Scoprite i segreti del passaggio sotterraneo nel video.

Nicole Agostini

29.10.2025, 10:14

29.10.2025, 10:15

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il cosiddetto «passaggio di Commodo» del Colosseo di Roma è stato aperto al pubblico per la prima volta.
  • Il corridoio sotterraneo fu costruito tra il I e il II secolo d.C. per consentire agli imperatori di entrare nell'arena senza essere visti.
  • Il restauro del corridoio, scoperto nel XIX secolo, è durato fino a settembre 2025.
Un tempo segreto, il cosiddetto «passaggio di Commodo» è ora aperto al pubblico. Il corridoio sotterraneo, scoperto nel XIX secolo e finito di essere ristrutturato a settembre 2025, è ora accessibile a tutti i visitatori del Colosseo.

Curiosità storica. Il peto che provocò la morte di 10'000 persone

Curiosità storicaIl peto che provocò la morte di 10'000 persone

«Questo passaggio è aperto al pubblico per la prima volta. I visitatori possono sperimentare cosa significava essere imperatore», ha dichiarato l'archeologa Barbara Lazzaro all'agenzia di stampa «Reuters».

Cosa c'entra l'imperatore? Il misterioso passaggio segreto fu deliberatamente costruito per i sovrani dell'impero romano tra il I e il II secolo d.C.. Permetteva loro di entrare nell'arena senza essere visti dalla folla.

Nell'arena si svolgevano combattimenti di gladiatori e altri eventi.

