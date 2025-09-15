  1. Clienti privati
Il rapporto di UNICEF Per la prima volta nel mondo i bambini obesi sono più numerosi di quelli sottopeso

dpa

15.9.2025 - 14:48

Secondo i dati dell'Unicef, quasi un bambino su dieci tra i 5 e i 19 anni è obeso (immagine d'archivio).
Immagine: dpa

Inversione di tendenza globale: secondo l'UNICEF, per la prima volta nel mondo ci sono più bambini e ragazzi obesi che sottopeso. Le conseguenze sono molteplici.

DPA

15.09.2025, 14:57

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Secondo un rapporto dell'Unicef, per la prima volta nel mondo ci sono più bambini e ragazzi obesi che sottopeso.
  • Per la prima volta, l'obesità è più comune del sottopeso nella maggior parte delle regioni del mondo, ad eccezione dell'Africa subsahariana e dell'Asia meridionale.
Mostra di più

Secondo l'UNICEF, per la prima volta l'obesità grave ha sostituito il sottopeso come forma più comune di malnutrizione tra i bambini e gli adolescenti.

Secondo il rapporto, dal 2000 il sottopeso nei bambini di età compresa tra i 5 e i 19 anni è sceso da circa il 13% al 9,2%, mentre l'obesità è aumentata dal 3% al 9,4%.

Ciò significa che per la prima volta l'obesità è più comune del sottopeso nella maggior parte delle regioni del mondo, ad eccezione dell'Africa subsahariana e dell'Asia meridionale.

Come ha annunciato l'UNICEF Germania a Colonia, il Rapporto sulla nutrizione dell'organizzazione si basa su dati provenienti da oltre 190 Paesi e comprende indagini sulle famiglie, stime modellate, previsioni e sondaggi.

In molti Paesi ad alto reddito, la percentuale di bambini e adolescenti obesi è molto alta, ad esempio il 27% dei bambini tra i 5 e i 19 anni in Cile, il 21% negli Stati Uniti e il 21% negli Emirati Arabi Uniti.

Cifre alte anche per la Germania

Secondo l'ente, le cifre in Germania sono relativamente costanti. Un bambino tedesco su quattro di età compresa tra i 5 e i 19 anni è in sovrappeso, con una leggera tendenza all'aumento: dal 24% nel 2000 al 25% nel 2022. La percentuale di bambini obesi in questa fascia di età è costante all'8%.

«Quando parliamo di malnutrizione, non parliamo più solo di bambini sottopeso», afferma il direttore esecutivo Catherine Russell, riassumendo i risultati.

«L'obesità è un problema crescente che può influire sulla salute e sullo sviluppo dei bambini. Gli alimenti altamente trasformati sostituiscono sempre più spesso frutta, verdura e proteine in un periodo della vita in cui l'alimentazione svolge un ruolo cruciale per la crescita, lo sviluppo cognitivo e la salute mentale dei bambini».

Il rapporto avverte che gli alimenti altamente trasformati e i fast food sono spesso economici e commercializzati in modo aggressivo. Inoltre, il marketing dell'industria alimentare e delle bevande attraverso i canali digitali è molto efficace nell'influenzare il pubblico giovane.

Cosa si può fare? Il Messico mostra la strada

Le conseguenze dell'obesità vanno ben oltre i rischi per la salute: secondo l'UNICEF, i bambini in sovrappeso hanno maggiori probabilità di assentarsi da scuola, di avere problemi di autostima e di essere vittime di bullismo. Una volta sviluppata nell'infanzia o nell'adolescenza, l'obesità è difficile da contrastare e spesso persiste anche in età adulta.

Il rapporto evidenzia il Messico come esempio positivo. Il governo messicano ha recentemente vietato la vendita e la distribuzione di alimenti altamente trasformati e di prodotti ad alto contenuto di sale, zucchero e grassi nelle scuole pubbliche. Oltre 34 milioni di bambini ne hanno beneficiato.

