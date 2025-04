Lo sciacallo dorato ripreso all'alba del 29 marzo da una foto trappola nel canton Lucerna. Keystone

Uno sciacallo dorato è stato fotografato per la prima volta nel canton Lucerna. Il canide è stato immortalato alla fine di marzo da una foto trappola in un bosco fra Neuenkirch e Hellbühl, indica oggi in una nota la Cancelleria di Stato.

Keystone-SDA SDA

Lo sciacallo dorato (Canis aureus) assomiglia alla volpe, ma ha zampe più lunghe e una coda più corta. È inoltre significativamente più piccolo e meno potente del lupo. E come la volpe, è onnivoro.

L'animale è protetto in Svizzera e quindi non può essere cacciato. È originario dell'Europa orientale e del Medio Oriente. In Svizzera il primo esemplare di sciacallo dorato è stato osservato nel 2011 nelle Alpi nordoccidentali.

La nuova scoperta indica che prima o poi questo canide non solo migrerà in Svizzera, ma vi si stabilirà e si riprodurrà, indica la nota della Cancelleria lucernese.