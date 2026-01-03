Per l'inferno di Crans-Montana in azione pure i 3 jet della REGA, ecco come sono

L'arrivo di un ferito con la REGA a Zurigo L'arrivo di un ferito con un aereo ambulanza della REGA a Zurigo. 02.01.2026

Letti, ventilatori, infusioni: le vittime vengono trasportate da Crans-Montana agli ospedali in Svizzera e all'estero con tre jet ambulanza Rega. Uno sguardo all'interno del «Challenger 650».

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo la tragedia di Crans-Montana, i pazienti vengono trasportati negli ospedali in Svizzera e all'estero con jet ambulanza.

La Rega possiede tre jet ambulanza Challenger 650.

Sono dotati di ventilatori, dispositivi di monitoraggio cardiovascolare, farmaci e infusioni.

Otto elicotteri di soccorso sono atterrati a Crans-Montana la notte di Capodanno, poco dopo lo scoppio della tragedia.

Secondo la Rega, è apparso subito evidente che le numerose vittime avrebbero dovuto essere distribuite in diversi ospedali - e molte di loro dovevano essere trasportate in aereo in cliniche specializzate a causa delle loro ustioni.

«Oltre agli elicotteri, abbiamo inviato tre jet ambulanza per trasportare i pazienti negli ospedali appropriati», ha dichiarato alla SRF Philipp Simmen, responsabile delle operazioni elicotteristiche della Guardia arerea svizzera.

La Rega possiede tre jet ambulanza «Challenger 650». Sono equipaggiati come una mini unità di terapia intensiva.

Vista all'interno del jet ambulanza, dove si trovano barelle regolabili in altezza e molte attrezzature. Rega

È possibile trasportare fino a quattro feriti contemporaneamente, due dei quali in terapia intensiva.

L'aereo è dotato di un ventilatore che si adatta automaticamente alle loro esigenze. L'apparecchio preleva l'ossigeno da vari attacchi sulla parete del jet. A bordo di ogni volo sono presenti oltre 16'000 litri di ossigeno, di cui 3'000 in bombole trasportabili.

Ampia disponibilità di farmaci, siringhe e infusioni

Il «Challenger 650» dispone anche di un dispositivo di monitoraggio multifunzionale che controlla il polso, la pressione sanguigna e la funzione cardiovascolare e registra importanti indicatori respiratori.

Oltre a due pompe di aspirazione per i pazienti ventilati, ogni jet trasporta un'ampia gamma di farmaci, siringhe, infusioni e altre forniture mediche.

Ecco come appare il «Challenger 650» dall'esterno. Rega

Durante il volo, un'infermiera di terapia intensiva si occupa delle vittime insieme a un medico di volo. Il velivolo è sempre pilotato da due piloti, che garantiscono un volo sicuro.

Esso è inoltre dotato di una rampa fissa sviluppata appositamente per questo servizio. Questa consente di trasportare delicatamente i pazienti su una barella all'interno e all'esterno dell'aereo.

I pazienti vengono spinti nell'aereo attraverso questa rampa senza problemi. Rega

I jet ambulanza della Rega viaggiano in tutto il mondo per soccorrere pazienti gravemente malati o feriti e al momento, a causa della tragedia del Vallese, sono costantemente in funzione, sia in Svizzera che all'estero.

Paesi come l 'Italia e la Francia si sono offerti di mettere a disposizione posti letto nei loro ospedali per le vittime di Crans-Montana.