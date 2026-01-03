Per l'inferno di Crans-Montana in azione pure i 3 jet della REGA, ecco come sono

Otto elicotteri di soccorso sono atterrati a Crans-Montana la notte di Capodanno, poco dopo lo scoppio della tragedia.
Secondo la Rega, è apparso subito evidente che le numerose vittime avrebbero dovuto essere distribuite in diversi ospedali - e molte di loro dovevano essere trasportate in aereo in cliniche specializzate a causa delle loro ustioni.
«Oltre agli elicotteri, abbiamo inviato tre jet ambulanza per trasportare i pazienti negli ospedali appropriati», ha dichiarato alla SRFPhilipp Simmen, responsabile delle operazioni elicotteristiche della Guardia arerea svizzera.
La Rega possiede tre jet ambulanza «Challenger 650». Sono equipaggiati come una mini unità di terapia intensiva.
È possibile trasportare fino a quattro feriti contemporaneamente, due dei quali in terapia intensiva.
L'aereo è dotato di un ventilatore che si adatta automaticamente alle loro esigenze. L'apparecchio preleva l'ossigeno da vari attacchi sulla parete del jet. A bordo di ogni volo sono presenti oltre 16'000 litri di ossigeno, di cui 3'000 in bombole trasportabili.
Ampia disponibilità di farmaci, siringhe e infusioni
Il «Challenger 650» dispone anche di un dispositivo di monitoraggio multifunzionale che controlla il polso, la pressione sanguigna e la funzione cardiovascolare e registra importanti indicatori respiratori.
Oltre a due pompe di aspirazione per i pazienti ventilati, ogni jet trasporta un'ampia gamma di farmaci, siringhe, infusioni e altre forniture mediche.
Durante il volo, un'infermiera di terapia intensiva si occupa delle vittime insieme a un medico di volo. Il velivolo è sempre pilotato da due piloti, che garantiscono un volo sicuro.
Esso è inoltre dotato di una rampa fissa sviluppata appositamente per questo servizio. Questa consente di trasportare delicatamente i pazienti su una barella all'interno e all'esterno dell'aereo.
I jet ambulanza della Rega viaggiano in tutto il mondo per soccorrere pazienti gravemente malati o feriti e al momento, a causa della tragedia del Vallese, sono costantemente in funzione, sia in Svizzera che all'estero.
Paesi come l 'Italia e la Francia si sono offerti di mettere a disposizione posti letto nei loro ospedali per le vittime di Crans-Montana.
I dati tecnici dell'aeroambulanza «Challenger 650»