«Pratica di vera fede»Per poter visitare un noto tempio induista sarà obbligo bere... urina di mucca
SDA
21.4.2026 - 16:37
Nel tempio di Gangotri, una delle più frequentate mete di pellegrinaggio induista, nello Stato himalayano dell'Uttarakhand, i fedeli dovranno bere una bevanda che contiene urina di mucca.
Keystone-SDA
21.04.2026, 16:37
21.04.2026, 16:58
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Si tratta di una condizione per essere ammessi di fronte allo scrigno che contiene l'immagine della dea Ganga, cui è dedicato il tempio.
La nuova regola, pensata come «pratica di vera fede» è stata annunciata dal comitato di gestione del sito. «Solo quelli che vorrebbero visitare il tempio per curiosità», ha detto il presidente del comitato, Dharmendra Semwal, «solleveranno obiezioni, e non saranno ammessi».
Il bicchiere contenente il «liquido sacro» sarà offerto dagli addetti ai cancelli del tempio. È prevedibile che la maggior parte dei devoti accetterà di bere: raggiungere il tempio, uno dei quattro di un percorso ad alta quota, a oltre 3000 metri di altezza, richiede un viaggio impegnativo, e un notevole sforzo fisico.