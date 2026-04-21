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«Pratica di vera fede» Per poter visitare un noto tempio induista sarà obbligo bere... urina di mucca

SDA

21.4.2026 - 16:37

Solo i veri fedeli accetteranno di bere la sacra bevanda. (Immagine simbolica d'archivio).
Solo i veri fedeli accetteranno di bere la sacra bevanda. (Immagine simbolica d'archivio).
Keystone

Nel tempio di Gangotri, una delle più frequentate mete di pellegrinaggio induista, nello Stato himalayano dell'Uttarakhand, i fedeli dovranno bere una bevanda che contiene urina di mucca.

Keystone-SDA

21.04.2026, 16:37

21.04.2026, 16:58

Si tratta di una condizione per essere ammessi di fronte allo scrigno che contiene l'immagine della dea Ganga, cui è dedicato il tempio.

La nuova regola, pensata come «pratica di vera fede» è stata annunciata dal comitato di gestione del sito. «Solo quelli che vorrebbero visitare il tempio per curiosità», ha detto il presidente del comitato, Dharmendra Semwal, «solleveranno obiezioni, e non saranno ammessi».

Il bicchiere contenente il «liquido sacro» sarà offerto dagli addetti ai cancelli del tempio. È prevedibile che la maggior parte dei devoti accetterà di bere: raggiungere il tempio, uno dei quattro di un percorso ad alta quota, a oltre 3000 metri di altezza, richiede un viaggio impegnativo, e un notevole sforzo fisico.

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