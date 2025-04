Il coniglietto ha avuto molta concorrenza prima di ottenere il suo lavoro pasquale. KEYSTONE

Perché è un coniglio a portare le uova di Pasqua? Una domanda da bambini che lascia i genitori in cerca di spiegazioni. Certo, perché ci sono storie assurde sul coniglio di Pasqua. blue News prova a rispondere alla domanda delle domande.

Redazione blue News Sulamith Ehrensperger

Perché il coniglio rappresenta la Pasqua?

Esistono innumerevoli versioni che cercano di spiegare come il coniglio sia diventato il messaggero della festivià, ma una di queste ci sembra abbastanza plausibile: il coniglietto di Pasqua in realtà non fa il suo lavoro da molto tempo.

Il suo successo come portatore di uova sarebbe iniziato 300 anni fa, nella regione dell'Alsazia, del Palatinato e dell'Alto Reno. A quel tempo, le famiglie iniziarono a nascondere le uova e i bambini scoprirono le lepri durante la ricerca. Forse pensarono che fossero stati questi animaletti a nascondere le uova.

Ma un coniglio può deporre le uova?

No. È proprio quello che si chiedono molti bambini e che fa sudare i loro genitori. Dal punto di vista biologico, il coniglio non è un animale che depone le uova, ma simbolicamente è un misterioso messaggero della primavera.

In passato c'erano altri animali che portavano le uova?

Sì! In diverse regioni, il gallo, il cuculo, la cicogna o addirittura la volpe erano responsabili delle uova di Pasqua, a seconda della tradizione.

Perché il coniglio è riuscito ad affermarsi come messaggero di Pasqua?

Forse perché i conigli sono agili e quindi non possono essere sorpresi a nascondere le uova. O semplicemente perché sono particolarmente amati dai bambini.

Qual è la storia delle campane volanti?

Sui monti Vosgi, in Francia, le campane delle chiese volerebbero a Roma a prendere le uova di Pasqua: una spiegazione piuttosto fantasiosa.

Quanti coniglietti pasquali ci sono in Svizzera?

Ogni anno in Svizzera vengono prodotti circa 20 milioni di coniglietti di cioccolato, il che equivale a circa due o tre coniglietti per persona.

Questo è certo: il coniglietto porta le uova perché noi vogliamo così. E perché nessun altro animale è così agile e affascinante e saltella nei giardini di tutti noi in primavera.