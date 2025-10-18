Perché Elon Musk ha così tanti soldi?

Elon Musk è a metà strada per diventare il primo trilionario del mondo. Allison Robbert/AFP Pool via AP/dpa

500 miliardi di dollari: ecco quanto valeva Elon Musk mercoledì. Mentre le vendite di Tesla si indeboliscono, la fortuna dell'amministratore delegato continua a crescere. Quanto è reale la sua ricchezza?

La fortuna del CEO sta crescendo soprattutto grazie al forte aumento del prezzo delle azioni di Tesla.

Nonostante il calo delle vendite, gli investitori credono nella capacità del patron di trasformare Tesla in un'azienda leader nei settori dell'intelligenza artificiale e della robotica. Mostra di più

Mai prima d'ora, nei tempi moderni, qualcuno è stato così ricco come Elon Musk.

Secondo «Forbes», mercoledì scorso il patrimonio dell'amministratore delegato di Tesla ha superato per la prima volta la soglia dei 500 miliardi di dollari, dopo aver toccato i 400 miliardi solo a dicembre.

Adesso è a metà strada per diventare il primo trilionario del mondo. Ecco cosa c'è da sapere.

Quanti soldi sono 500 miliardi di dollari?

Sono 398'470'511'000 franchi svizzeri.

Per rendere la dimensione più tangibile: secondo l'Ufficio federale di statistica, nel 2024 lo stipendio mediano di tutti i lavoratori in Svizzera era di 85'100 franchi all'anno. Per guadagnare quanto Musk, bisognerebbe lavorare per circa 4,7 milioni di anni.

Con quel denaro si potrebbero acquistare 332 milioni di iPhone. O 9,7 milioni di Tesla Model 3. Si potrebbe costruire il Burj Khalifa 333 volte. O acquistare facilmente tutti i migliori club di calcio del mondo.

Se si pensa in modo un po' più caritatevole, si potrebbe vaccinare l'intera popolazione mondiale. O sfamare tutte le persone che muoiono di fame per oltre un decennio.

Come ha fatto Musk a ottenere così tanti soldi?

L'ultimo aumento della fortuna di Musk può essere attribuito principalmente alle sue azioni di Tesla. Musk possiede circa il 12% della società. Da aprile, il valore delle azioni di Tesla in borsa è quasi raddoppiato. Ciò significa che anche la sua fortuna è aumentata, almeno sulla carta.

Ma le vendite di Tesla non sono in calo?

Sì, lo scorso anno le vendite di Tesla sono crollate in tutto il mondo. In Svizzera, nei primi nove mesi di quest'anno è stato venduto il 40% di auto in meno rispetto all'anno precedente. In Europa nel suo complesso, la cifra è addirittura del 43% in meno.

Ciò ha a che fare con le attività politiche di Musk. Al fianco di Donald Trump, ha distrutto l'apparato statale statunitense. In risposta ci sono state manifestazioni davanti ai negozi Tesla e atti di vandalismo. Anche le azioni sono state vendute in massa. Le azioni della società hanno raggiunto il punto più basso in aprile.

Ma da quando Musk si è ritirato dalla politica americana in estate, gli investitori hanno riacquistato fiducia nei suoi sforzi imprenditoriali e nella possibilità che l'azienda torni in carreggiata.

Il consiglio di amministrazione gli ha anche recentemente promesso un bonus di mille miliardi di dollari, se riuscirà ad aumentare il valore dell'azienda da 1,4 a 8,5 mila miliardi di dollari entro dieci anni.

Gli sforzi di Tesla per diventare leader nei settori dell'intelligenza artificiale e della robotica sono particolarmente promettenti.

Musk diventerà ancora più ricco?

Molti ritengono che le azioni Tesla siano quindi sopravvalutate. Aziende concorrenti come Google e Amazon dispongono già di robotaxi molto più avanzati.

Da questa settimana, negli Stati Uniti l'acquisto di auto elettriche non è più sovvenzionato con il denaro dei contribuenti. Le aspettative di Musk e Tesla potrebbero quindi rivelarsi irrealistiche.

Ma la fortuna del guru della tecnologia non si basa solo su Tesla. Possiede anche azioni della società di AI xAI e della società aerospaziale SpaceX. Vuole anche sviluppare chip cerebrali con Neuralink. Questo potrebbe contribuire ancora di più alla sua fortuna in futuro.

Chi c'è dietro Musk?

La seconda persona più ricca al mondo è il fondatore di Oracle Larry Ellison. Secondo le stime di «Forbes», il suo patrimonio si aggira intorno ai 351 miliardi di dollari e qualche settimana fa ha persino superato Musk.

Lo seguono Mark Zuckerberg con 246 miliardi di dollari e Jeff Bezos con 234 miliardi.

Sempre stando alla rivista economica, la fortuna di Musk è già scesa nuovamente sotto la soglia dei 500 miliardi di dollari.