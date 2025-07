Erin Patterson ha sempre sostenuto la sua innocenza, ma è stata condannata per molte bugie durante il processo. (foto d'archivio) James Ross/AAP Image/AP/dpa

In Australia, Erin Patterson è stata condannata per tre omicidi, ma il suo caso è stato a lungo più di un semplice processo penale. La storia della presunta avvelenatrice è diventata un fenomeno mondiale di true crime.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Erin Patterson è stata condannata per tre omicidi nel luglio 2025.

Il caso ha mobilitato una comunità internazionale: i fan si sono recati in pellegrinaggio a Morwell per assistere al processo.

I media e la cultura pop hanno stilizzato l'imputata in una celebrità cupa. Mostra di più

Se le persone si radunano fuori da un tribunale australiano in sacco a pelo e berretto in una gelida mattina, è chiaro che non si tratta di un normale processo per omicidio. È il caso di Erin Patterson, che da tempo è diventato un'ossessione pop-culturale.

La 51enne australiana è stata giudicata colpevole di tre omicidi da una giuria di Morwell la scorsa settimana.

Si presume che nel 2023 abbia servito a pranzo un filetto alla Wellington con funghi velenosi ai suoceri e alla moglie di un vicario, con conseguenze fatali. Ma mentre la corte valutava le prove, gran parte del pubblico discuteva da tempo del fascino della presunta (allora) colpevole.

Patterson non era estranea al mondo del true crime prima del processo. Come membro appassionato di un gruppo Facebook sul caso di Keli Lane, si era guadagnata la reputazione di «super-sorvegliante», ossia un'investigatrice dotata di talento.

«Ha qualcosa di Macbeth»

I media ne hanno parlato in continuazione, Netflix si è assicurata i diritti per una serie di documentari, i podcaster si sono affollati nella piccola città.

Giorno dopo giorno, una fila di spettatori si è formata fuori dal tribunale di Morwell (Victoria) con borracce termiche e blocchi per gli appunti, sperando di ottenere un posto in aula.

All'interno, i giornalisti si sono contesi i sei posti riservati ai media, mentre all'esterno si scattavano selfie davanti ai murales che ritraggono la Patterson.

Cosa attrae così tanto il pubblico? «È un po' come Macbeth», ha detto alla BBC lo psicologo forense Tim Watson-Munro. Una donna che forse uccide con i funghi, in un ambiente borghese, nella cerchia familiare. È la combinazione di domesticità e orrore che è particolarmente affascinante.

E poi c'è la messa in scena mediatica: la sua casa è stata indicata come il «ristorante dei funghi» su Google Maps. Su TikTok circolavano teorie cospiratorie e gli appassionati di true crime distribuivano cartelle di prova con le «riprese a circuito chiuso» o la «richiesta di un esame gastroscopico ospedaliero».

«Le donne sono spesso condannate due volte»

Ma il clamore ha anche i suoi lati negativi.

«Quello a cui stiamo assistendo è una perdita collettiva di controllo su un sistema giudiziario che dovrebbe operare in tranquillità», ha dichiarato alla BBC Brandy Cochrane, criminologa della Victoria University.

Le donne in particolare sono spesso condannate due volte in questi processi: una volta dal tribunale e una volta dalla società. «Se non piange, è fredda come il ghiaccio. Se piange, sta facendo il teatrino», commenta la criminologa.

Il caso ricorda a molti australiani il dramma giudiziario di Lindy Chamberlain negli anni '80, la madre condannata ingiustamente dopo che un dingo aveva rapito il suo bambino.

Anche allora, il giudizio pubblico era già stato emesso da tempo quando fu raggiunto il verdetto di colpevolezza.