Le persone che spuntano le caselle raramente si aspettano di vincere il grande premio, ma spesso il pensiero è sufficiente per evadere per un momento dalla vita di tutti i giorni. KEYSTONE

Oggi, venerdì l'Euromillions mette in palio 235 milioni di franchi. Le possibilità di vincita sono irrisorie. Eppure la gente continua a giocare. Soprattutto per quello che succede nella nostra testa quando scorriamo i numeri.

Cosa fareste con 235 milioni di franchi? Comprare una casa, viaggiare per il mondo, concedersi un pensionamento anticipato o regalare tutto?

Questa è esattamente la domanda che molte persone si stanno ponendo in questo momento. Perché oggi, venerdì 6 giugno c'è l'estrazione dell'Euromillions. Il montepremi è di 235 milioni di franchi.

Swisslos si aspetta circa quattro milioni di schedine.

La possibilità di vincere il jackpot è irrisoria. Ma perché così tante persone continuano a giocare?

Claude Messner, scienziato comportamentale dell'Università di Berna, ha condotto una ricerca proprio su questa domanda. Secondo lui, oltre all'incentivo finanziario, c'è una ragione principale che spinge le persone a giocare alla lotteria: la fuga dalla realtà.

Scommettere per ottenere pensieri positivi

«Nel momento in cui le persone sognano di vincere alla lotteria, si dimenticano dei loro problemi», afferma. Questo tipo di fuga dalla realtà avviene anche quando si fa shopping, si fa sport o si legge un libro, per esempio.

Tuttavia, sognare di vincere la lotteria aiuta anche a riflettere sulla propria vita. «Ci si rende conto di dove si vorrebbe vedere un cambiamento», e dove si possono effettivamente cambiare le cose.

«Ti mostra anche cosa è già giusto nella tua vita», dice Messner. Per esempio, quando ci si rende conto che «continuerei anche a lavorare».

Molte persone giocherebbero alla lotteria anche solo per divertimento. Per le interazioni sociali che crea. «È facile parlare della lotteria, come del calcio o del tempo».

Non si può rispondere alla domanda su cosa si farebbe con i milioni se non si gioca in prima persona.

Se non si vince il jackpot, difficilmente lo si percepisce come una perdita. «È normale non vincere milioni alla lotteria. Non si è veramente delusi».

Per una buona causa

Secondo Messner, molte persone vedono il biglietto della lotteria come denaro ben investito, anche se sanno che è improbabile che vincano.

«Spesso si giustificano dicendo che è per una buona causa». Perché parte del denaro viene utilizzato anche per sostenere eventi culturali e sportivi.

Lo stesso uomo di scienza ha già consegnato il suo biglietto della lotteria per il jackpot da 235 milioni: se vincesse, continuerebbe a lavorare, ma comprerebbe una casa con giardino.