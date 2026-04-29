Bucato pulito entro 15 minuti? Non sempre. IMAGO/Bihlmayerfotografie

Molte persone scelgono il programma di lavaggio breve per risparmiare tempo ed energia. Ma gli esperti avvertono che può consumare più elettricità e pulire meno a fondo il bucato.

Jenny Keller

Hai fretta? blue News riassume per te Il programma di lavaggio breve richiede più potenza perché l'acqua deve essere riscaldata più rapidamente.

I capi molto sporchi spesso non vengono puliti correttamente, il che può comportare un doppio lavaggio e un maggiore consumo di energia.

I programmi «Eco», che consumano meno elettricità, sono ormai così efficienti che nelle lavatrici più recenti non richiedono quasi più tempo dei normali cicli di lavaggio.

Il tempo di lavaggio leggermente più lungo e le temperature più basse in modalità «Eco» consentono al detersivo di funzionare meglio e di ridurre il consumo energetico. Mostra di più

Molte persone usano il programma di lavaggio breve della propria lavatrice nella speranza di risparmiare tempo ed energia. Ma può accadere l'esatto contrario.

Come spiega Werner Scholz dell'Associazione tedesca dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, la macchina da lavare spesso richiede più energia con i programmi brevi, poiché l'acqua deve essere riscaldata più rapidamente.

«Se si percorre una distanza di 100 chilometri a una velocità di 100 km/h, è necessario un quantitativo di carburante nettamente superiore rispetto a quello necessario per percorrere la stessa distanza a 50 km/h», spiega Scholz a "BR".

Il programma di lavaggio breve è una fonte di energia

Il programma di lavaggio breve si rivela un equivoco molto diffuso quando si parla di risparmio energetico. Invece di consumare meno elettricità, può in realtà usarne di più. Il motivo: la maggior parte dell'elettricità viene utilizzata per riscaldare l'acqua, e con programmi più brevi questo processo deve svolgersi più velocemente, aumentando il consumo.

Inoltre, il bucato molto sporco spesso non viene pulito a fondo con i programmi veloci. Ciò significa che alcuni capi di abbigliamento devono essere lavati di nuovo, il che logicamente aumenta il consumo di energia.

Il detersivo funziona meglio nel programma ecologico

La soluzione per un lavaggio a risparmio energetico - sorpresa! - si trova nel programma «Eco». Sebbene questi programmi richiedano un po' più di tempo, sono progettati per ridurre il consumo di energia attraverso tempi di lavaggio più lunghi e temperature più basse.

Un tempo i programmi «Eco» erano accolti con scetticismo dalle casalinghe perché richiedevano molto tempo. Oggi, invece, le macchine moderne sono così efficienti che funzionano solo un po' più a lungo dei programmi standard.

I programmi ecologici consentono al detersivo di assolvere meglio il loro compito perché la macchina da lavare ha il tempo necessario per riscaldare gradualmente l'acqua. Il risultato è un bucato più pulito e un minor consumo di energia, il che significa più soldi nel portafoglio.