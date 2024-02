Una foto - risalente al 28 marzo 1959 - della spedizione del Dalai Lama nei pressi del Passo Karpo, poco prima dell'arrivo nelle zone libere dell'India. Keystone

Lavori in corso nello Stato indiano dell'Arunachal Pradesh per trasformare l'itinerario seguito nel 1959 dal Dalai Lama nella sua fuga dal Tibet in India in un circuito religioso.

In ciascuno di questi punti verranno installati cippi e segnalati con evidenza i «gompa», i piccoli templi buddisti, che consentiranno di percorrere a ritroso il cammino che il leader spirituale dei tibetani seguì per trovare protezione in India dalle persecuzioni del regime comunista.

Tra i luoghi di maggiore interesse, il Lhasa Dwar, il punto dove il gruppo di fuggitivi varcò il confine tra Tibet e India, un avventuroso ponte sospeso, il monastero di Gorsam Chorten e il villaggio di Lumla.

Qui è in costruzione un piccolo museo nella casa in cui il gruppo si fermò per qualche notte, prima di incontrare il funzionario responsabile del distretto di Tawang, a cui il leader dei tibetani chiese protezione politica. Il governo dello stato fa sapere che nel giro di poche settimane il cammino diventerà praticabile per tutti.

SDA