Pericolo di incendio: BMW richiama centinaia di migliaia di auto in tutto il mondo

BMW sta richiamando centinaia di migliaia di auto in tutto il mondo perché un problema al motorino di avviamento potrebbe causare, nel peggiore dei casi, un incendio. Anche in Svizzera è stato emesso un avviso di richiamo.

Hai fretta? blue News riassume per te BMW sta richiamando veicoli in tutto il mondo perché, in alcuni veicoli, l'acqua può entrare nel motorino di avviamento.

Circa 136'500 auto sono interessate in Germania e quasi 195'000 negli Stati Uniti.

I proprietari dovrebbero parcheggiare i loro veicoli all'aperto fino a quando non saranno riparati. Mostra di più

BMW sta richiamando centinaia di migliaia di auto presso le officine di tutto il mondo per risolvere un problema al motorino di avviamento che, nel peggiore dei casi, potrebbe causare un incendio. Secondo l'azienda, già solamente in Germania sono interessati circa 136'500 veicoli, mentre negli Stati Uniti sono coinvolte altre 195'000 auto.

BMW non ha fornito una cifra a livello mondiale. È probabile però che sia significativamente più alta, poiché sono interessati numerosi modelli del periodo di produzione da settembre 2015 a settembre 2021, anche in Asia e in altri Paesi europei.

Circa 9'900 modelli sono stati venduti anche in Svizzera.

Secondo BMW, l'acqua può penetrare nel motorino di avviamento in alcuni punti dei veicoli interessati e causare corrosione. Potrebbe quindi non essere più possibile avviare il motore.

La stessa acqua potrebbe inoltre causare un cortocircuito e, di conseguenza, un surriscaldamento localizzato del motorino di avviamento: «Nel peggiore dei casi, ciò potrebbe provocare un incendio».

Parcheggiare le auto solo all'aperto

Secondo BMW, il problema può verificarsi anche quando l'auto è parcheggiata. Si raccomanda pertanto ai clienti interessati di «lasciare imperativamente il veicolo all'aperto e non nelle immediate vicinanze di edifici fino a quando la riparazione non sarà stata effettuata».

L'azienda tedesca non ha commentato i costi del richiamo. Poiché in alcune auto è necessario sostituire il motorino di avviamento e installare una batteria più potente, è probabile che i costi si sommino.