La cattedrale di Colonia è stata perquisita questa sera in seguito a informazioni che vorrebbero la Germania nel mirino di possibili attacchi terroristici di matrice islamica a Natale e capodanno.

Perquisita la Catterale di Colonia per allarme terrorismo I visitatori delle funzioni religiose della Cattedrale di Colonia e i turisti dovranno prepararsi a un aumento degli standard di sicurezza nei prossimi giorni. La polizia adotterà speciali misure di protezione a causa di una segnalazione di pericolo, hanno annunciato le autorità il 23 dicembre 2023. Immagine: KEYSTONE Il fermo immagine di un video mostra un cane da fiuto per esplosivi della polizia in servizio presso la cattedrale. Immagine: KEYSTONE Nel mirino dei terroristi non ci sarebbe solo Colonia ma anche Vienna e Madrid. Immagine: KEYSTONE Perquisita la Catterale di Colonia per allarme terrorismo I visitatori delle funzioni religiose della Cattedrale di Colonia e i turisti dovranno prepararsi a un aumento degli standard di sicurezza nei prossimi giorni. La polizia adotterà speciali misure di protezione a causa di una segnalazione di pericolo, hanno annunciato le autorità il 23 dicembre 2023. Immagine: KEYSTONE Il fermo immagine di un video mostra un cane da fiuto per esplosivi della polizia in servizio presso la cattedrale. Immagine: KEYSTONE Nel mirino dei terroristi non ci sarebbe solo Colonia ma anche Vienna e Madrid. Immagine: KEYSTONE

Lo riportano i media tedeschi come la Bild. La polizia è intervenuta con i cani anti-esplosivo per assicurarsi che nella chiesa non siano già stati collocati oggetti pericolosi.

«A causa di un'indicazione di pericolo per la cattedrale di Colonia, la polizia adotterà speciali misure di protezione a partire da questa sera (sabato ndr.)» ha dichiarato un portavoce della polizia della città.

Il capo della polizia di Colonia, Michael Esser, responsabile dell'operazione, spiega che «anche se la soffiata si riferisce alla notte di capodanno, questa sera faremo tutto il possibile per garantire la sicurezza dei visitatori della cattedrale durante la vigilia di Natale».

«La cattedrale sarà perlustrata con i cani dopo la messa serale e poi chiusa a chiave – ha aggiunto il capo della polizia -. Domani (domenica ndr.), tutti i visitatori saranno controllati prima di entrare in chiesa».

Ma non ci sarebbe solo la Germania nel mirino di possibili attentatori. Secondo la Bild, le autorità di sicurezza di Austria, Germania e Spagna hanno ricevuto informazioni secondo cui una cellula terroristica islamica potrebbe pianificare diversi attentati in Europa la notte di capodanno o a Natale.

Tra gli obiettivi potrebbero esserci le funzioni natalizie a Colonia, Vienna e Madrid. Secondo le informazioni fornite dal media tedesco, i primi arresti sono già stati effettuati sabato da unità speciali a Vienna e in Germania.

SDA