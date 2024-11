Proseguono le ricerche dei dispersi Keystone

I soccorritori sono al lavoro in Tanzania per raggiungere le persone ancora intrappolate nelle macerie di un palazzo di quattro piani crollato sabato mattina nella città di Dar es Salaam, con un bilancio di 16 vittime.

SDA

«Le operazioni di salvataggio sono in corso perché ci sono alcune persone ancora intrappolate nell'edificio», ha detto il primo ministro Kassim Majaliwa.

«Siamo in contatto con alcune di loro e sentiamo la loro voce», ha aggiunto, precisando che finora sono state salvate 86 persone. Non sono chiari i motivi del crollo avvenuto nel mercato di Kariakoo, ma l'incidente ha rinnovato le critiche nei confronti delle costruzioni non regolamentate in ambito cittadino.

Dar es Salaam ha oltre cinque milioni di abitanti. Nel 2013 a crollare fu un palazzo di 16 piani, uccidendo 34 persone.

SDA