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Tolleranza zero Pesante condanna per l'uomo che aveva palpeggiato un'hostess di Swiss e aggredito un collega

Sven Ziegler

10.6.2026

L'aereo Swiss ha dovuto invertire la rotta dopo il decollo.
L'aereo Swiss ha dovuto invertire la rotta dopo il decollo.
KEYSTONE

Un passeggero su un volo Swiss da Newark a Zurigo ha aggredito sessualmente un'assistente di volo e poi ha cercato di entrare nella cabina di pilotaggio. L'uomo è stato condannato a dieci mesi di carcere.

Sven Ziegler

10.06.2026, 18:13

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Un passeggero ha aggredito un'assistente di volo su un volo Swiss da Newark a Zurigo e poi ha cercato di entrare nella cabina di pilotaggio.
  • L'equipaggio è riuscito a sopraffare l'uomo e l'aereo è tornato a Newark.
  • Un tribunale statunitense ha ora condannato il belga a dieci mesi di carcere e a un risarcimento di circa 73'000 dollari.
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Poco dopo il decollo di un volo Swiss da Newark a Zurigo, nel marzo 2024, un passeggero ha perso il controllo.

Secondo un rapporto dell'FBI, il passeggero belga ha ignorato i segnali delle cinture di sicurezza, che erano ancora accese, e si è alzato in piedi durante il decollo.

Secondo l'accusa, l'uomo si è avvicinato a un'assistente di volo, le ha afferrato il seno con entrambe le mani, l'ha scossa e le ha urlato contro. La donna è riuscita a liberarsi, ma la situazione è degenerata ulteriormente.

Secondo gli investigatori, l'uomo è corso immediatamente verso la parte anteriore della cabina di pilotaggio e ha cercato di sfondare la porta blindata. Avrebbe preso ripetutamente a pugni e a calci la porta.

L'equipaggio ha evitato il peggio

Un secondo assistente di volo ha ostacolato l'aggressore. Secondo i documenti del tribunale, è stato colpito da diversi pugni e calci al volto e allo stomaco.

Solo grazie all'aiuto di altri membri dell'equipaggio l'uomo è stato sopraffatto. Durante la colluttazione, avrebbe anche cercato di mordere i membri dell'equipaggio e avrebbe minacciato di ucciderli.

I piloti hanno quindi dichiarato l'emergenza e sono tornati a Newark. L'aggressore è stato arrestato dalle autorità dopo l'atterraggio. L'assistente di volo ferita ha dovuto essere curata in ospedale.

Il tribunale emette una sentenza di reclusione

A seguito di un'indagine dell'FBI, l'uomo è stato inizialmente accusato di aver ostacolato il lavoro del personale di volo. In seguito si è dichiarato colpevole di aver aggredito un assistente di volo nell'ambito di un accordo di patteggiamento.

Un tribunale ha ora condannato il belga a dieci mesi di carcere. Inoltre, dovrà pagare circa 73'000 dollari di danni e sarà in libertà vigilata per un anno dopo il suo rilascio.

Il procuratore statunitense mette in guardia

Il procuratore statunitense Robert Frazer ha parlato di una grave minaccia alla sicurezza aerea. «Le azioni dell'imputato hanno minacciato la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio e dell'intero volo», ha dichiarato Frazer dopo la sentenza.

La violenza contro il personale di volo e i tentativi di mettere a repentaglio la sicurezza di un aereo, ha aggiunto, «non devono venire tollerati e devono avere gravi conseguenze».

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