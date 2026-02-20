Franz Blum e l'esemplare di pesce siluro catturato. Facebook / Franz Blum

Il pescatore professionista Franz Blum ha catturato un pesce siluro lungo 2,6 metri e di 106 chili dal Lago di Costanza.

L'uomo aveva già catturato diversi pesci siluro solo leggermente più piccoli. Mostra di più

«È incredibile quali pesci siluro nuotino nel Lago di Costanza!», commenta Franz Blum a proposito della sua cattura da record. Il pesce siluro che ha recentemente estratto dal bacino della Svizzera orientale è lungo 2,6 metri e pesa 106 chili.

Fino a pochi anni fa, pesci siluro di queste dimensioni si potevano trovare solo nel Po in Italia o nell'Ebro in Spagna. «E continuano a crescere», scrive su Facebook.

L'uomo sa di cosa parla. È un pescatore professionista e ha già catturato diversi di questi esemplari giganti. Non si limita a tirare fuori i «siluri» dal Lago di Costanza per fare spettacolo, ma li prepara anche nel suo ristorante di pesce, servendoli ad esempio come filetto.

Secondo la «SRF», il fatto che i pesci siluro diventino sempre più grandi è dovuto agli inverni caldi. Solo quando l'acqua diventa molto fredda, infatti, smettono di mangiare. Se l'acqua rimane mite, continuano a farlo e di conseguenza a crescere.

Negli ultimi anni si sono verificati anche attacchi ai bagnanti.

Giova ricordare che lo scorso ottobre, due pescatori polacchi avevano catturato un pesce siluro lungo 2,92 metri nel lago artificiale di Rybnik, il più grande mai pescato al mondo.