Ecco perché L'associazione Peta chiede un'Olma senza animali

SDA

17.10.2025 - 14:06

La fuga di tre vitelli due giorni fa ha movimentato la fiera.
L'Olma di San Gallo, la più grande fiera agricola della Svizzera, dovrebbe svolgersi senza animali. A chiederlo è la Peta, dopo che mercoledì tre vitelli sono fuggiti dal loro recinto, scatenando il caos fra la folla.

Keystone-SDA

17.10.2025, 14:06

Secondo l'associazione animalista, il gran baccano, la molta gente e ospiti invadenti stanno mettendo a dura prova le bestie della fiera. «Chiediamo agli organizzatori di rimuoverli finalmente dal programma e di concentrarsi sull'agricoltura vegana e sostenibile», scrive in una nota odierna.

«Non stiamo pianificando un'Olma senza animali», ha però replicato la responsabile prodotti dell'evento, Katrin Meyerhans, al telegiornale della Svizzera orientale della SRF. Il loro benessere è comunque una priorità assoluta, ha assicurato.

Le ragioni per cui i bovini sono riusciti a fuggire non sono ancora chiare, ha spiegato Meyerhans, sollecitata da Keystone-ATS. «Stiamo rivedendo le nostre procedure presso l'esposizione animale e, se necessario, apporteremo ulteriori modifiche strutturali e organizzative per evitare che incidenti simili si ripetano», ha dichiarato.

Due giorni fa, l'allarme era scattato poco dopo le 15.00, quando i tre vitelli sono riusciti a sgattaiolare fuori dal loro perimetro, travolgendo diverse persone e ferendo due bambini. Uno è stato catturato in breve tempo, il secondo verso le 18.00, mentre il terzo, ritenuto ormai troppo aggressivo e pericoloso, è stato abbattuto verso le 20.00. Nella sua scampagnata, il bovino si era spinto fin nei pressi di Speicher, in territorio di Appenzello Interno.

