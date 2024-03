Il famoso oracolo meteorologico americano: Groundhog Phil (immagine d'archivio) Bild: Keystone

Il famoso oracolo meteorologico americano, la marmotta Phil, è diventato padre per la prima volta. La sua compagna Phyllis ha dato alla luce due sani cuccioli sabato scorso.

Secondo il Groundhog Club della cittadina di Punxsutawney, la sua compagna Phyllis ha dato alla luce due piccoli sani sabato scorso.

La prole ha colto tutti di sorpresa, ha dichiarato il presidente del cerchio ristretto dell'associazione delle marmotte, Thomas Dunkel, all'emittente locale WTAJ nello Stato americano della Pennsylvania.

«Non pensavamo che potesse accadere in cattività, perché non è mai successo». Il circolo sta ora lavorando a una casa più grande per la famiglia di roditori.

Conosciuto come «Punxsutawney Phil»

I «poteri di predizione» di «Punxsutawney Phil», neo papà, sono di solito richiesti il 2 febbraio. Viene attirato fuori dai suoi alloggi invernali all'alba: se l'animale vede la sua ombra, seguiranno altre sei rigide settimane di inverno. In caso contrario, la primavera non è lontana.

Quest'anno Phil ha previsto una primavera anticipata. Ma, secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration, negli ultimi dieci anni le previsioni di Phil sono state azzeccate solo nel 30% dei casi.

Da dove arriva questa tradizione?

Questa tradizione, un po' comica, è stata resa nota al resto del mondo dal film comico del 1993 «Ricomincio da capo» con Bill Murray.

Probabilmente portata in Pennsylvania dagli immigrati tedeschi, l'usanza è durata più a lungo a Punxsutawney, dove quest'anno è stata consultata una marmotta per il 138° «Giorno della marmotta».

Il presidente del club Dunkel ha risposto negativamente alla domanda se una delle piccole marmotte avrebbe un giorno ereditato la carica profetica del padre. C'è solo un «Punxsutawney Phil».

Come si chiameranno i due nascituri?

Mentre Phil e Phyllis stanno riposando, Dunkel ha detto che i nuovi genitori non hanno ancora deciso il nome per i loro bambini. «Phil dice che appena lo decideranno ce lo farà sapere e noi lo faremo sapere al mondo.»

«È divertente, è una notizia così bella e divertente in un periodo in cui riceviamo molte brutte notizie, quindi siamo felici che questo si stia svolgendo per Phil e Phyllis», ha detto Dunkel.

