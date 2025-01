Sempre più cicogne svernano in Svizzera Keystone

Non tutte le cicogne che vivono in Svizzera migrano in inverno: quest'anno poco meno della metà ha scelto di rimanere sul posto. Dal lago di Costanza al lago di Ginevra, la Società Cicogna Svizzera ne ha contate 1'041 durante il suo nono censimento invernale.

Keystone-SDA, razw, ats SDA

Nonostante le temperature sotto lo zero, molti volontari erano presenti all'appuntamento del 4 gennaio e sono rimasti a disposizione fino al tramonto per contare le cicogne, ha dichiarato sabato Cicogna Svizzera a Keystone-ATS.

Secondo i dati della società, quest'anno il 48,1% delle coppie riproduttive sverna in Svizzera. Lo scorso inverno erano rimaste nel Paese 912 cicogne, pari al 47,5% della popolazione di cicogne. Il picco è stato registrato nell'inverno 2020/2021, quando più della metà delle cicogne ha trascorso la stagione fredda in Svizzera.

Scomparsa 75 anni fa

Gli uccelli generalmente migrano verso climi più caldi quando arriva l'inverno, perché il cibo scarseggia quando le temperature scendono sotto lo zero. Ma con l'assenza di neve o ghiaccio sui corsi d'acqua per diversi giorni o settimane in molte regioni, ora possono trovare abbastanza lumache, vermi, topi e piccoli pesci anche in inverno. Possono così evitare un viaggio estenuante verso l'Africa.

La presenza delle cicogne in Svizzera oggi non è scontata. Nella prima metà del XX secolo, le loro popolazioni sono crollate in molte regioni, compresa la Svizzera. La correzione dei fiumi e il prosciugamento delle zone umide hanno privato questi trampolieri del loro habitat naturale.

Nel 1950, la cicogna bianca fu definitivamente considerata estinta in Svizzera. Poco dopo, iniziarono i primi progetti di reintroduzione. Dopo un inizio esitante, dal 2010 la popolazione di cicogne in Svizzera ha registrato una crescita impressionante: ogni anno, circa il 10% in più di cicogne nidifica in Svizzera. Nel 2024, Cicogna Svizzera ha contato per la prima volta più di mille coppie di cicogne bianche che nidificano in Svizzera, ovvero 1081.