  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Temperature al rialzo Più di 30 gradi, ma in Svizzera non c'è canicola. Ecco perché

SDA

27.5.2026 - 10:03

Le giornate sono decisamente calde, ma non si può parlare di canicola.
Le giornate sono decisamente calde, ma non si può parlare di canicola.
Keystone

Con temperature che in alcuni casi hanno superato nettamente i 30 gradi, la Svizzera ha registrato la prima ondata di caldo dell'anno. Non si può però parlare ufficialmente di canicola.

Keystone-SDA

27.05.2026, 10:03

27.05.2026, 10:41

L'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) parla di canicola solo quando per almeno tre giorni consecutivi si raggiunge una temperatura media giornaliera di 25 gradi o più.

Se i criteri sono soddisfatti solo per un periodo di due giorni, si parla di breve periodo di caldo.

La parola chiave è «temperatura media», misurata su 24 ore, notte e mattino presto incluse.

Anche se durante il giorno le temperature hanno superato i 30 gradi in molte stazioni di misurazione, la soglia ufficiale non è stata chiaramente raggiunta.

Ad esempio, ieri le temperature alla stazione di misurazione di Basilea-Binningen hanno raggiunto i 32,5 gradi. La temperatura media giornaliera, invece, con 24,2 gradi, è rimasta al di sotto della soglia dei 25 gradi.

A Sion sono stati raggiunti addirittura i 33,9 gradi, ma anche in questo caso la temperatura media giornaliera, pari a 24,7 gradi, è rimasta al di sotto della soglia della canicola. Nei giorni precedenti il clima era ancora un po' più fresco.

Caldo mai visto. Non solo in Svizzera: l'ondata di afa da record colpisce (e miete vittime) nel resto dell'Europa

Caldo mai vistoNon solo in Svizzera: l'ondata di afa da record colpisce (e miete vittime) nel resto dell'Europa

L'importanza del raffreddamento notturno

Il fatto che i meteorologi si basino sulla media delle 24 ore per emettere allerte calore ha una ragione medica. Per il corpo umano e il sistema cardiovascolare, infatti, il problema maggiore non è il picco di calore di breve durata nel pomeriggio.

È la notte a essere decisiva: se rimane afosa e calda, il corpo lavora costantemente a pieno regime. I vasi sanguigni rimangono dilatati, il polso è alto e il sonno è poco riposante.

Poiché nel fine settimana di Pentecoste la temperatura si è abbassata notevolmente durante la notte, il cuore e la circolazione hanno potuto godersi la pausa di riposo di cui avevano bisogno.

Diverso è il discorso per i cosiddetti giorni tropicali. Affinché un giorno venga registrato nelle statistiche in tal modo, è sufficiente che la temperatura superi i 30 gradi nel momento più caldo della giornata.

Basilea e Sion, citati in precedenza, hanno quindi vissuto giorni tropicali, anche se non si poteva parlare di canicola.

Sotto i 600 metri. Scatta l'allerta canicola in Ticino e Moesano

Sotto i 600 metriScatta l'allerta canicola in Ticino e Moesano

Caldo, ma non da record

Il fatto che a Pentecoste abbia fatto così caldo è poi «insolito, ma non da record», ha scritto MeteoSvizzera in un post del suo blog.

Rimanendo sugli esempi già citati, sia alla stazione di Basilea-Binningen (nel 1945) che a Sion (nel 1958), il primo giorno tropicale è stato registrato già il 10 maggio.

Più in generale, a livello svizzero, nel 2011 un giorno tropicale è stato registrato a Lugano già l'8 aprile.

Nella media a lungo termine, tuttavia, il primo giorno tropicale in Svizzera si raggiunge solitamente a giugno: a Sion attorno al 7 giugno e a Basilea-Binningen il 9 giugno.

Rapporto. Sui ghiacciai svizzeri è caduta poca neve: mancherà dunque lo stato protettivo in estate?

RapportoSui ghiacciai svizzeri è caduta poca neve: mancherà dunque lo stato protettivo in estate?

I più letti

Charlize Theron e quel rimpianto su ogni set: «Vorrei rigirare le prime tre settimane»
Evelina Sgarbi attacca: «Mio padre portato in giro come un brand». La Balivo: «Ingeneroso»
William racconta la sua quotidianità: «Louis spalma la marmellata in auto»
Le condizioni della principessa thailandese Bha sono peggiorate, ecco cosa si sa
Belen Rodriguez perde l'«Isola dei Famosi»? Ecco chi potrebbe soffiarle la conduzione del reality

Altre notizie

Ha vinto uno youtuber tedesco. Giù per la collina rincorrendo una forma di formaggio, la curiosa gara sul Copper's Hill

Ha vinto uno youtuber tedescoGiù per la collina rincorrendo una forma di formaggio, la curiosa gara sul Copper's Hill

Ecco i motivi. Le Chiese svizzere respingono le terapie di conversione che reprimono gli orientamenti sessuali

Ecco i motiviLe Chiese svizzere respingono le terapie di conversione che reprimono gli orientamenti sessuali

Le nuove tendenze. Dai sex robot ai dildo a tema Trump: ecco come l'IA rivoluziona il sesso

Le nuove tendenzeDai sex robot ai dildo a tema Trump: ecco come l'IA rivoluziona il sesso