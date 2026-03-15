In Piemonte, riapre la strada della Val Vigezzo e quella del Sempione Keystone

Nel Verbano-Cusio-Ossola, è stata riaperta al traffico sia la strada statale 337 della Val Vigezzo dal chilometro 19 al km 29,680 a Trontano, sia la strada statale 33 del Sempione dal km 141 al km 144,430 in località Iselle.

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Quindi al momento resta la sola chiusura della strada statale 659 di Valle Antigorio e Val Formazza in località Roccette, nel territorio comunale di Formazza.

Gli stop alla circolazione erano scattati per l'allerta legata al pericolo valanghe dovuto alle abbondanti nevicate.