Il pilota amatoriale, che è anche istruttore di volo, non aveva preso alcuna misura speciale prima della manovra (immagine d'archivio d'illustrazione).

Anche se non è espressamente vietato dalla legge, un pilota di elicottero si è visto confermato il ritiro del brevetto di volo per due mesi dal Tribunale amministrativo federale (TAF). Il motivo? Due passaggi sotto un ponte.

I fatti, svoltisi a Bendern (Principato del Liechtenstein), risalgono al 24 dicembre 2021. Una persona presente nei pressi del ponte che scavalca il Reno ha filmato la manovra, per poi caricare il video sul web. Il pilota, nel frattempo, si era già autodenunciato.

Dopo aver esaminato i fatti, la corte ha confermato la sanzione inflitta dall'ufficio federale dell'aviazione civile sostenendo che volare sotto un ponte non è consentito, benché non esista una disposizione legale in materia che impedisca esplicitamente una simile manovra.

Secondo i giudici, il pilota ha messo in pericolo almeno una persona, ossia l'autore del video che si trovava nei pressi della struttura. Inoltre, sarebbe bastata una folata di vento per causare un incidente: lo spazio di manovra dell'elicottero era di appena 4,5 metri verso il basso e verso l'alto.

La corte non ha tenuto conto nemmeno del fatto che il pilota conoscesse molte bene la zona, come da lui asserito. Il volo sotto il ponte avrebbe infatti anche potuto spaventare gli automobilisti di passaggio sul ponte, i quali non potevano immaginarsi una simile acrobazia.