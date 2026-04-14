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Ecco il video Pilota sorvola la casa dei genitori prima di andare in pensione, ma finisce sotto inchiesta

Nicole Agostini

14.4.2026

Un pilota di Icelandair ha volato a bassissima quota sopra la sua città natale Vestmannaeyjar durante il suo ultimo volo prima di andare in pensione. La cosa non è andata giù alla compagnia aerea islandese, ai passeggeri e ai residenti.

Redazione blue News

14.04.2026, 20:34

Un pilota islandese ha escogitato qualcosa di molto speciale per il suo ultimo volo prima della pensione: ha fatto volare un Boeing 757 dell'Icelandair a bassa quota sopra le isole Vestmann senza autorizzazione e ha suscitato grande scalpore in tutto il mondo.

L'aereo era in volo di linea da Francoforte quando il pilota, come riportato da diversi media, ha effettuato un volo turistico sopra la sua casa d'infanzia a Vestmannaeyjar senza l'autorizzazione o la conoscenza della compagnia.

La Chief Flight Officer di Icelandair, Linda Gunnarsdóttir, ha dichiarato in un comunicato: «Si tratta di una questione molto seria che esamineremo internamente. Nel settore dell'aviazione tutto è molto rigido, con procedure, checklist e altre procedure simili a quelle che seguiamo per i normali voli di linea, e questo caso non rientra in tale quadro».

La responsabile non può confermare se i passeggeri siano stati informati della deviazione. Non sono nemmeno note al momento le conseguenze per il pilota, che in ogni caso lascerà la compagnia. La questione, come detto, è al vaglio di Icelandair.

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