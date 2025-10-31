  1. Clienti privati
Maltempo Piogge da record e alluvioni lampo nell'area di New York, due morti

SDA

31.10.2025 - 10:14

New York allagata
New York allagata
IMAGO/Anadolu Agency

Due uomini sono morti a causa dell'allagamento di seminterrati a Brooklyn e Manhattan, provocato da piogge improvvise e record che hanno causato alluvioni lampo nell'area di New York, secondo la polizia. Lo scrive il New York Times.

Keystone-SDA

31.10.2025, 10:14

31.10.2025, 10:49

A Brooklyn, un uomo di 39 anni è rimasto intrappolato mentre tornava nel suo seminterrato nel quartiere di Flatbush per salvare uno dei suoi cani, ha riferito un vicino. Un sub dei pompieri lo ha recuperato, spiegando che l'uomo è stato trasportato in ambulanza al Kings County Hospital, dove è deceduto.

A Manhattan, un uomo di 43 anni è stato trovato in un locale caldaia allagato in un edificio di Washington Heights ed è stato dichiarato morto sul posto.

