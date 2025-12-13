  1. Clienti privati
Evento importante Pioggia di stelle cadenti, nella notte il picco delle Geminidi

SDA

13.12.2025 - 10:01

Stelle cadenti dello sciame delle Geminidi fotografate gli anni scorsi.
Stelle cadenti dello sciame delle Geminidi fotografate gli anni scorsi.
Keystone

Uno degli eventi meteorici più intensi dell'anno è in arrivo: lo sciame invernale delle Geminidi – unico nel suo genere, in quanto generato dai frammenti di un asteroide e non di una cometa – raggiungerà il suo picco la prossima notte, tra sabato e domenica.

Keystone-SDA

13.12.2025, 10:01

13.12.2025, 10:03

Secondo la Società Astronomica Svizzera (SAS), in condizioni ottimali – cielo sereno, lontano dalle luci delle città e con visuale libera in tutte le direzioni – si potrebbero osservare fino a 120-150 meteore all'ora.

In realtà, il numero effettivo di stelle cadenti visibili è solitamente molto inferiore, a causa dell'inquinamento luminoso, delle nubi, della luce lunare e della visibilità limitata, spiega la SAG sul suo sito. In prossimità delle città, un valore realistico è di circa 20-30 meteore all'ora.

Lo sciame, che prende il nome dalla costellazione dei Gemelli (Gemini in latino), produce numerose stelle cadenti particolarmente luminose. Le meteore provengono da una nube di polvere che la Terra attraversa ogni anno nello stesso periodo durante la sua orbita intorno al Sole.

I granelli di polvere entrano nell'atmosfera terrestre generando i fenomeni luminosi noti come stelle cadenti. Grazie alla velocità di ingresso relativamente bassa, le Geminidi lasciano tracce nel cielo che si dissolvono più lentamente del solito.

