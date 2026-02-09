Poche parole, zero fronzoli: ecco perché il tormentone «Da Da Da», di oltre 40 anni fa, funziona ancora oggi 44 anni fa, Trio pubblicò «Da Da Da», una canzone che infranse tutte le regole e divenne un successo globale. Una provocazione pop che conquistò le classifiche e che ancora oggi dimostra quanto il minimalismo possa essere radicale e vincente. 05.02.2026

44 anni fa, Trio pubblicò «Da Da Da», una canzone che infranse tutte le regole e divenne un successo globale. Una provocazione pop che conquistò le classifiche e che ancora oggi dimostra quanto il minimalismo possa essere radicale e vincente.

Christian Thumshirn

«Da Da Da Da I don't love you you don't love me aha aha aha» fu pubblicata 44 anni fa. Si tratta di una canzone che, nel 1982, andava contro la moda pop dell'epoca.

Mentre dominavano sintetizzatori, pathos e grandi ritornelli, infatti, tre musicisti della provincia tedesca optarono per una riduzione radicale, ottenendo un successo mondiale.

«Da Da Da» dei Trio divenne un fenomeno internazionale e rese famosa nel mondo una band di Grossenkneten, nella Bassa Sassonia. Ancora oggi, la canzone è considerata uno dei contributi più radicali e allo stesso tempo di maggior successo nella storia del pop tedesco.

Il minimalismo come provocazione

Il gruppo, composto da Stephan Remmler, Gert «Kralle» Krawinkel e Peter Behrens, aveva un proprio marchio di fabbrica: riduzione massima della ricercatezza, performance stoiche e un senso dell'umorismo a metà tra il Dadaismo e l'anti-pop.

La canzone conquistò le classifiche straniere, fu citata, coverizzata e commercializzata innumerevoli volte. Quello che inizialmente molti pensavano fosse una sciocchezza si rivelò un colpo di genio.

Il successo rimase, la band no

Tuttavia, il successo ebbe un prezzo: l'improvvisa fama portò a tensioni e la band si sciolse già nel 1986. Krawinkel morì nel 2014, Behrens nel 2016.

Stephan Remmler, il capo creativo del trio, ha continuato la sua carriera come artista solista e ora vive in isolamento a Basilea e a Lanzarote.

Il video (in testa all'articolo) mostra perché «Da Da Da» funziona ancora oggi.