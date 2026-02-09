  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

44 anni dopo Poche parole, zero fronzoli: ecco perché «Da Da Da» funziona ancora oggi

Christian Thumshirn

9.2.2026

Poche parole, zero fronzoli: ecco perché il tormentone «Da Da Da», di oltre 40 anni fa, funziona ancora oggi

Poche parole, zero fronzoli: ecco perché il tormentone «Da Da Da», di oltre 40 anni fa, funziona ancora oggi

44 anni fa, Trio pubblicò «Da Da Da», una canzone che infranse tutte le regole e divenne un successo globale. Una provocazione pop che conquistò le classifiche e che ancora oggi dimostra quanto il minimalismo possa essere radicale e vincente.

05.02.2026

44 anni fa, Trio pubblicò «Da Da Da», una canzone che infranse tutte le regole e divenne un successo globale. Una provocazione pop che conquistò le classifiche e che ancora oggi dimostra quanto il minimalismo possa essere radicale e vincente.

Christian Thumshirn

09.02.2026, 12:32

«Da Da Da Da I don't love you you don't love me aha aha aha» fu pubblicata 44 anni fa. Si tratta di una canzone che, nel 1982, andava contro la moda pop dell'epoca.

Mentre dominavano sintetizzatori, pathos e grandi ritornelli, infatti, tre musicisti della provincia tedesca optarono per una riduzione radicale, ottenendo un successo mondiale.

«Da Da Da» dei Trio divenne un fenomeno internazionale e rese famosa nel mondo una band di Grossenkneten, nella Bassa Sassonia. Ancora oggi, la canzone è considerata uno dei contributi più radicali e allo stesso tempo di maggior successo nella storia del pop tedesco. 

Il minimalismo come provocazione

Il gruppo, composto da Stephan Remmler, Gert «Kralle» Krawinkel e Peter Behrens, aveva un proprio marchio di fabbrica: riduzione massima della ricercatezza, performance stoiche e un senso dell'umorismo a metà tra il Dadaismo e l'anti-pop.

La canzone conquistò le classifiche straniere, fu citata, coverizzata e commercializzata innumerevoli volte. Quello che inizialmente molti pensavano fosse una sciocchezza si rivelò un colpo di genio.

Il successo rimase, la band no

Tuttavia, il successo ebbe un prezzo: l'improvvisa fama portò a tensioni e la band si sciolse già nel 1986. Krawinkel morì nel 2014, Behrens nel 2016.

Stephan Remmler, il capo creativo del trio, ha continuato la sua carriera come artista solista e ora vive in isolamento a Basilea e a Lanzarote.

Il video (in testa all'articolo) mostra perché «Da Da Da» funziona ancora oggi.

I più letti

Le elvetiche sulla caduta della Vonn: «Non l'ho vista, ma forse è meglio così»
Uomini incappucciati attaccano un portavalori, rubano delle auto e aprono il fuoco
Doppietta svizzera nella combinata! Von Allmen e Nef conquistano l'oro, Meillard e Odermatt l'argento
Michela Figini: «Non credo che la carriera di Lara Gut-Behrami sia finita»
«Straziante» e «da incubo»: il dramma di Lindsey Vonn commuove il mondo dello sport

Altre notizie

In autostrada in Italia. Uomini incappucciati attaccano un portavalori, rubano delle auto e aprono il fuoco

In autostrada in ItaliaUomini incappucciati attaccano un portavalori, rubano delle auto e aprono il fuoco

Le infrazioni si accumulano. Passeggero di Swiss fa uscire il cane dal trasportino, multato per quasi 800 franchi

Le infrazioni si accumulanoPasseggero di Swiss fa uscire il cane dal trasportino, multato per quasi 800 franchi

Maltempo. Salgono a 15 le vittime delle violente piogge in Portogallo, in arrivo la tempesta Nils

MaltempoSalgono a 15 le vittime delle violente piogge in Portogallo, in arrivo la tempesta Nils