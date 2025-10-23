  1. Clienti privati
Germania Esercitazione in Baviera, un poliziotto ferisce per sbaglio un soldato

SDA

23.10.2025 - 10:15

L'errore è stato commesso durante un'esercitazione. (Immagine d'archivio).
L'errore è stato commesso durante un'esercitazione. (Immagine d'archivio).
Keystone

Un soldato tedesco è stato ferito lievemente durante un'esercitazione in Baviera, apparentemente colpito per errore da proiettili esplosi dalla polizia. È successo ieri nei pressi di Erding, nel sud della Baviera.

Keystone-SDA

23.10.2025, 10:15

23.10.2025, 10:21

Le forze dell'ordine erano state allertate dai residenti per la presenza di persone sospette che si aggiravano armate. La polizia locale afferma di essere stata avvertita dell'esercitazione in corso, ma che non avrebbe dovuto essere effettuata in quell'area.

Ecco perché i poliziotti intervenuti non hanno pensato che quegli uomini armati fossero soldati della Bundeswehr impegnati in una grande esercitazione, denominata Marshal-Power.

Sembra che a loro volta i soldati abbiano interpretato l'arrivo della polizia come parte dello scenario di addestramento e abbiano aperto il fuoco con munizioni a salve.

La polizia, sospettando un vero attacco, ha quindi risposto con armi da fuoco. Un soldato è stato sfiorato da un proiettile e ha riportato lievi ferite, trasportato in ospedale è stato già dimesso.

