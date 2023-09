Il fentanyl è generalmente un farmaco usato come anestetico e per KEYSTONE

Il bimbo di un anno morto in un asilo nido a New York City è deceduto a causa di un chilo di fentanyl nascosto sotto un materassino dove i piccoli fanno il riposino nel pomeriggio.

Lo ha confermato la polizia dopo giorni di speculazioni sulla morte del piccolo Nicholas Dominici per overdose.

Altri tre bambini sono stati ricoverati in ospedale dopo essere stati esposti al potente oppiode nell'asilo nido nel Bronx. La polizia ritiene che i piccoli, di età compresa tra otto mesi e due anni, abbiano inalato il fentanyl mentre dormivano.

La titolare della struttura Grei Mendez, 36 anni, e l'impiegato Carlisto Acevedo Brito, 41 anni, sono stati arrestati e sono accusati di omicidio colposo e possesso di droga.

Giova ricordare che il fentanyl è generalmente un farmaco usato come anestetico e analgesico con una potenza 80 volte superiore alla morfina.

In alcune sue composizioni è utilizzato come droga, illegale, per uso ricreativo: si presenta come polvere che viene sniffata o fumata per creare stordimento e euforia.

Negli Stati Uniti è in corso una vera e propria epidemia dell'uso di questo e altri oppioidi, tale che ha spinto la Federal Drug Administration (FDA) ha rendere disponibile al banco nelle farmacie americane il Narcan, un medicamento che inverte gli effetti dell'overdose.

SDA / red