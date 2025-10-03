Colpita la comunità ebraica. Keystone

Il responsabile dell'attacco terroristico di ieri, giovedì, alla sinagoga di Manchester è stato identificato dalla polizia come «Jihad Al-Shamie, 35 anni, cittadino britannico di origini siriane». Lo hanno reso noto le forze dell'ordine in un comunicato.

Keystone-SDA SDA

«Il dispositivo sospetto indossato dall'attentatore durante l'incidente è stato esaminato e ritenuto non funzionante», si aggiunge. «Sulla base delle informazioni attualmente in nostro possesso, dai nostri archivi non risulta alcun precedente segnalazione relativa a questo individuo nell'ambito del programma» antiterrorismo «Prevent». L'assalitore era entrato nel Regno Unito da bambino ed aveva ottenuto la cittadinanza britannica nel 2006.

La polizia ha inoltre comunicato che tre sospetti sono attualmente in custodia cautelare e sono stati arrestati con l'accusa di commissione, preparazione e istigazione ad atti di terrorismo. Si tratta di due uomini sulla trentina e una donna sulla sessantina, riporta il Guardian.

Nell'attacco sono morte tre persone, compreso il killer. «Altri tre uomini rimangono ricoverati in ospedale con ferite gravi. Uno ha riportato una ferita da arma da taglio e un secondo è stato investito dall'auto coinvolta nell'aggressione», aggiunge la polizia.

«Stiamo lavorando per identificare formalmente le persone che hanno tragicamente perso la vita e fornire sostegno ai loro cari, oltre che ai feriti e alla comunità in generale. Stiamo lavorando per comprendere le motivazioni alla base dell'aggressione».