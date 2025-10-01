  1. Clienti privati
Monaco di Baviera Trovata una lettera che minaccia un attacco all'Oktoberfest, per ora la festa resta ferma

SDA

1.10.2025 - 15:27

La polizia controlla la zona dell'Oktoberfest
La polizia controlla la zona dell'Oktoberfest
KEYSTONE

La polizia di Monaco di Baviera ha rinvenuto una lettera contenente una minaccia contro l'Oktoberfest. Il festival potrebbe quindi rimanere chiuso tutto il giorno.

Keystone-SDA

01.10.2025, 15:27

01.10.2025, 15:36

La «Bild» riporta le parole del sindaco di Monaco Dieter Reiter che collega la chiusura all'esplosione di questa mattina nella zona nord della città.

La polizia ha annunciato che sta indagando anche su un possibile collegamento con Antifa. Un testo intitolato «Antifa significa attacco» è stato pubblicato questa mattina presto sul sito web di estrema sinistra indymedia.org.

La polizia segue la pista di una lite familiare

La polizia tedesca sembra escludere però gli Antifa dalle indagini sulla esplosione di Monaco di Baviera di stamane. Lo riferisce sempre la «Bild». Si indaga soprattutto in direzione di una lite familiare.

Germania. Esplosioni a Monaco di Baviera, conseguenze per l'Oktoberfest, che per ora resta chiuso

GermaniaEsplosioni a Monaco di Baviera, conseguenze per l'Oktoberfest, che per ora resta chiuso

Nella città bavarese la scorsa notte diverse automobili sono state incendiate e questa potrebbe essere l'azione poi rivendicata online dagli Antifa, ma non avrebbe alcuna connessione con i fatti di stamattina.

Alcune auto incendiate a Monaco
Alcune auto incendiate a Monaco
KEYSTONE

Che, per ora, restano confinata a una lite familiare.

Il principale sospettato è morto, è stato ritrovato poco lontano dalla casa dei genitori che ha dato alle fiamme. La polizia non ha fornito ancora elementi sulla sua identità.

Tuttavia, le autorità hanno individuato «minacce non specifiche relative ad esplosioni» e hanno deciso di posticipare l'apertura dell'Oktoberfest alle 17, al momento l'intera aria della festa viene controllata meticolosamente con i cani per accertarsi che non ci siano minacce per la popolazione.

Non è ancora, comunque, se la festa oggi riprenderà.

Chiusa la strada dove ci sono state delle esplosioni in una casa.
Chiusa la strada dove ci sono state delle esplosioni in una casa.
KEYSTONE

