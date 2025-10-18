Spesso le vittime chiamano i numeri di emergenza denunciando tentativi di furto nelle loro case. (Foto simbolica) Keystone

Il tentativo di furto è finto, ma il pericolo è reale. Scherzi virali realizzati con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (IA) hanno spinto la polizia negli Stati Uniti a lanciare un'allerta per motivi di sicurezza.

La rete televisiva ABC racconta il diffondersi di immagini fake, molto realistiche, di un senzatetto che sembra trovarsi alla porta o all'interno della casa della vittima, sdraiato sul divano, mentre fruga nell'armadio, si aggira per la cucina o in camera da letto. Una moda «stupida e potenzialmente pericolosa», secondo i funzionari di polizia.

Nei video, gli autori degli scherzi inviano queste immagini generate dall'IA ad amici o parenti e le reazioni di panico dei destinatari vengono filmate e pubblicate online per divertimento e per ottenere «like». Spesso le vittime chiamano i numeri di emergenza denunciando tentativi di furto nelle loro case.

«Il problema è questo: gli agenti rispondono rapidamente con luci e sirene a quella che sembra una chiamata per un vero intruso, e vengono richiamati solo quando tutti si rendono conto che si trattava di uno scherzo», ha scritto il dipartimento di polizia di Yonkers, nello Stato di New York, su Facebook.

«Non è solo uno spreco di risorse - ha sottolineato - è un vero rischio per la sicurezza degli agenti che intervengono e per i familiari che sono in casa se i nostri agenti arrivano prima che lo scherzo venga svelato e si precipitano in casa per arrestare questo 'intruso' che non esiste».