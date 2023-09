Poliziotto sotto copertura conduce una doppia vita per 19 anni, con tanto di figlio

In un'immagine illustrativa un agente della polizia britannica. KEYSTONE

Il fidanzato di una donna inglese e padre di suo figlio si è rivelato essere un poliziotto sotto copertura che conduceva una doppia vita. La polizia ha insabbiato lo scandalo e ora la famiglia si rivolge all'opinione pubblica.

Hai fretta? blue News riassume per te Un agente di polizia inglese sotto copertura ha avuto una relazione con una donna per 19 anni e ha usato il suo alias per condurre una doppia vita.

Quando la frode è venuta alla luce, la coppia era fidanzata.

Il poliziotto è il padre del figlio che hanno insieme e il patrigno di una delle figlie della donna.

La polizia è venuta a conoscenza della doppia vita dell'agente già nel 2013.

Solo nel 2020 la donna è stata informata del caso di frode. A quel punto, la polizia ha esercitato pressioni sulla famiglia affinché non rendesse pubblico il caso, cosa che ha comunque fatto. Mostra di più

Dopo 19 anni di relazione, una donna dell'Inghilterra sud-occidentale voleva sposare il suo compagno. Con lui aveva un figlio ed era già il patrigno della sua prima figlia. La relazione era solida, fino a quando la polizia non si è presentata alla loro porta.

Gli agenti hanno informato la donna che il suo compagno non era chi diceva di essere: in passato aveva lavorato per la polizia, come agente sotto copertura, e aveva usato il suo alias per costruirsi una seconda vita. Il suo nome compare persino sul certificato di nascita del loro bambino: il falso nome che aveva usato per le indagini sotto copertura.

La brutta notizia è arrivata alla donna nell'agosto 2020: lei e la persona che aveva scambiato per un uomo d'affari, erano una coppia dal 2001. Ora lei e la sua famiglia si sono rivolti alla stampa per raccontare la storia.

La polizia tace per sette anni

Lei stessa non vuole parlare del caso, ma la sua famiglia ha raccontato la vicenda al «Guardian»: la storia deve venire fuori e la polizia deve essere ritenuta responsabile, ha sostenuto.

Gli ex colleghi dell'uomo erano a conoscenza dal 2013 dell'uso improprio del suo pseudonimo, che aveva utilizzato per ingannare la donna. Inoltre, nel 2013 ha smesso di lavorare come agente delle forze dell'ordine.

Che la fine del suo lavoro fosse legata alla scoperta della sua seconda vita da parte dei suoi superiori è ovvio, ma finora non è stato possibile confermarlo.

Solo sette anni dopo la polizia ha deciso di informare la donna della falsa identità del suo compagno, facendo poi pressione sulla famiglia affinché non rendesse pubblica la storia, perché ciò avrebbe avuto gravi conseguenze sull'affidabilità delle forze dell'ordine.

La famiglia subisce ancora le conseguenze

«Vogliono proteggersi a tutti i costi», ha detto la sorella della vittima. «Si approfittano di noi e ci costringono a coprirli per le loro malefatte. Stanno cercando di metterci a tacere». La polizia ha poi presentato scuse ufficiali.

Per la famiglia della parte lesa è troppo poco. «Lo stress di questa situazione ha distrutto la salute di nostro padre», ha continuato la sorella. «Ora è in ospedale. Mia madre prende antidepressivi, non riesce a dormire la notte». La compagna, che ha subito un'aggressione, ha «espresso pensieri suicidi. Piange ogni giorno. Non dorme. Ha paura».

L'ex fidanzata dell'agente di polizia non è stata oggetto di indagine, né la sua famiglia ha nulla a che fare con i criminali. Lei stessa gode di un'ottima reputazione nella sua comunità.

Dannosa reputazione nella comunità

L'ex partner godeva di tale reputazione anche presso la famiglia di lei. Aveva coltivato un buon rapporto con la madre, ha descritto il fratello della parte lesa. Tuttavia, lo aveva percepito come «manipolatore». Si assentava sempre per qualche giorno, per un «viaggio di lavoro».

Col senno di poi, si poteva capire che l'uomo aveva un «lato segreto», ha detto la sorella. Invece lei aveva pensato che fosse una persona molto riservata.

Poiché la famiglia vive in una comunità in cui la polizia ha una cattiva reputazione, i membri della famiglia temono che possa circolare la notizia che si sono consapevolmente messi in contatto con l'investigatore sotto copertura.

Inoltre, si teme che i criminali seri che erano stati indagati dal poliziotto possano vendicarsi di lui facendo del male a suo figlio.

L'agenzia di vigilanza indaga

«Tutto quello che volevamo era che la polizia scagionasse il nostro nome da ogni sospetto di coinvolgimento e ammettesse i propri errori», ha detto la sorella. Ma le forze dell'ordine si sono sempre rifiutate di parlare pubblicamente del caso perché troppo rischioso.

L'agenzia di vigilanza sta ora indagando sul caso. Non verrà esaminato solo il comportamento dell'agente sotto copertura, ma anche quello degli alti funzionari di polizia che avrebbero nascosto informazioni importanti alla famiglia per proteggersi. Almeno, questa è l'accusa mossa dalla famiglia stessa.

«Ho perso ogni fiducia nella polizia», ha detto il fratello. «Vogliono compiacere se stessi, proteggersi. Ti molestano e ti minacciano».