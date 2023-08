Polonia, tre morti e 71 persone in ospedale per legionella

Diversi casi di legionella, anche mortali, sono stati registrati in Polonia. Keystone

Tre persone sono morte per infezione da batteri della legionella nella città di Rzeszow, nel sud-est della Polonia, ed altre 71 sono ricoverate in ospedale, ha segnalato oggi un portavoce dell'ospedale locale citato da Afp.

«Tre persone sono morte di legionellosi – ha detto Andrzej Sroka dell'ospedale universitario -, sono anziani».

I servizi sanitari locali hanno precisato in una nota che in totale 71 persone sono state ricoverate in ospedale a seguito della contaminazione, che causa una grave infezione polmonare e il cui contagio può avvenire per via respiratoria, con l'inalazione di batteri attraverso l'acqua o l'aria condizionata.

La fonte dell'infezione non è nota.

Il comune di Rzeszow ha convocato un'unità di crisi, mentre lunedì si conosceranno i risultati degli esami sui campioni di acqua prelevati da diverse sorgenti.

Cosa è la legionellosi? La legionellosi è una malattia respiratoria causata da batteri del genere Legionella che si trovano naturalmente nell'acqua. L'infezione avviene principalmente attraverso l'inalazione di piccolissime goccioline d’acqua aerosol, contenenti batteri di Legionella. Ci sono vari quadri clinici: i principali sono la malattia del legionario, una grave patologia con polmonite, e la febbre di Pontiac, una forma leggera senza polmonite. Più ampie informazioni anche sui sintomi e il decorso della malattia, si possono trovare sul sito dell'Ufficio federale della sanità pubblica, dal quale sono state prese queste spiegazioni.

