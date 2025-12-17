  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Berna Pompieri in azione a Palazzo federale per un piccolo incendio

SDA

17.12.2025 - 09:10

Pompieri davanti a Palazzo federale dopo che stamattina è scattato l'allarme antincendio.
Pompieri davanti a Palazzo federale dopo che stamattina è scattato l'allarme antincendio.
Keystone

Un piccolo incendio ha richiesto l'intervento dei pompieri mercoledì mattina a Palazzo federale, dove si sta svolgendo l'ultima settimana della sessione invernale delle Camere. Non ci sono stati feriti e la situazione è tornata rapidamente alla normalità.

Keystone-SDA

17.12.2025, 09:10

17.12.2025, 09:18

L'allarme antincendio è scattato poco prima delle 07.00, ha riferito a Keystone-ATS un portavoce dei servizi di soccorso della città di Berna. L'edificio è attualmente in fase di ventilazione.

La causa è stata un problema tecnico, ha dichiarato il presidente del Consiglio nazionale Pierre-André Page (UDC/FR) all'inizio dei dibattiti odierni.

Secondo il democentrista, non vi è stato alcun pericolo per le persone.

I più letti

Eredità milionaria ai cinque figli: ecco il patrimonio segreto della scrittrice Sophie Kinsella
Mezzo milione di mail in una notte verso le Camere federali, la società civile è furiosa
Influencer americano impazzisce per le stazioni di servizio svizzere... e non è il solo
Brutta caduta al traguardo per Wendy Holdener: «Poi sono tornate le lacrime»
L'astrologa: «I nati nel segno del Capricorno trarrebbero beneficio da una pausa»

Altre notizie

Vallese. Incendio devasta il ristorante 3023 a Verbier

ValleseIncendio devasta il ristorante 3023 a Verbier

Canton Vaud. Influenza aviaria: tre cigni morti a Yvorne

Canton VaudInfluenza aviaria: tre cigni morti a Yvorne

Calo del 10%. Libertà d'espressione diminuita come non si vedeva da decenni

Calo del 10%Libertà d'espressione diminuita come non si vedeva da decenni