BernaPompieri in azione a Palazzo federale per un piccolo incendio
SDA
17.12.2025 - 09:10
Un piccolo incendio ha richiesto l'intervento dei pompieri mercoledì mattina a Palazzo federale, dove si sta svolgendo l'ultima settimana della sessione invernale delle Camere. Non ci sono stati feriti e la situazione è tornata rapidamente alla normalità.
Keystone-SDA
17.12.2025, 09:10
17.12.2025, 09:18
SDA
L'allarme antincendio è scattato poco prima delle 07.00, ha riferito a Keystone-ATS un portavoce dei servizi di soccorso della città di Berna. L'edificio è attualmente in fase di ventilazione.
La causa è stata un problema tecnico, ha dichiarato il presidente del Consiglio nazionale Pierre-André Page (UDC/FR) all'inizio dei dibattiti odierni.
Secondo il democentrista, non vi è stato alcun pericolo per le persone.