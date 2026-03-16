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Specie minacciata In Svizzera solamente 200 coppie di pavoncelle, ma un'isola speciale potrebbe aiutare

SDA

16.3.2026 - 09:33

La pavoncella è una specie minacciata in Svizzera
La pavoncella è una specie minacciata in Svizzera
Keystone

Oggi in Svizzera ci sono ancora soltanto circa 200 coppie di pavoncelle a fronte di 1000 negli anni 1970. Un'isola di circa sei ettari con condizioni ideali per la nidificazione dovrebbe garantire che la popolazione di questo uccello acquatico si riprenda.

Keystone-SDA

16.03.2026, 09:33

16.03.2026, 09:40

In tempo per la stagione riproduttiva di quest'anno, l'isola creata per la protezione delle pavoncelle nel Grosses Moos presso Ins (BE) è stata recintata permanentemente. Il recinto dovrebbe tenere lontani volpi e altri animali selvatici, ha annunciato oggi l'associazione per la protezione degli uccelli BirdLife Svizzera.

In questo modo, per la prima volta nella Confederazione un'area di nidificazione è stata protetta a lungo termine e in modo particolare contro i predatori terrestri. Sull'isola questi volatili acquatici potranno nidificare indisturbati, affinché la popolazione possa crescere di nuovo in futuro.

Cinquant'anni fa c'erano oltre mille coppie di pavoncelle in Svizzera. Intorno all'inizio degli anni 2000, però, la popolazione è diminuita drasticamente, poiché l'habitat di questo uccello è stato quasi completamente distrutto. BirdLife gestisce attualmente diversi progetti di protezione per le pavoncelle nella Confederazione.

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