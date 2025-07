Gli intervistati si sono detti soddisfatti della famiglia (foto simbolica) Keystone

Gli svizzeri tedeschi e francesi sono fondamentalmente soddisfatti della loro vita, ma meno della politica e delle proprie finanze: è quanto risulta da un sondaggio condotto su 1500 persone la scorsa primavera, scrive il servizio di confronto Moneyland. L'indagine non contempla la parte italofona del Paese.

Keystone-SDA SDA

La soddisfazione generale della vita ha ottenuto una media di 7,3 punti su un massimo di 10, scrive Moneyland in un comunicato odierno, aggiungendo che questo valore è rimasto invariato rispetto all'ultimo sondaggio di due anni fa.

Ad essere le più contente (punteggio medio di 7,5) sono risultate le persone di età compresa tra i 50 e i 74 anni, tuttavia anche i partecipanti più giovani hanno valutato la loro soddisfazione generale per la vita non molto inferiore (7,1 punti), come mostrano i risultati.

Cosa rende felici gli intervistati? La famiglia. Secondo il servizio di confronto, gli intervistati della Svizzera francese sono particolarmente soddisfatti dei figli (8,2 punti) e dei genitori (7,7 punti). La famiglia contribuisce alla soddisfazione anche nella Svizzera tedesca (figli: 7,7 punti e genitori 7,4 punti).

All'altra estremità della scala di valutazione c'è la politica nazionale: secondo il comunicato i politici svizzeri hanno ricevuto il punteggio più basso, pari a 5,5 punti (il Consiglio federale ha ricevuto 5,6 punti). L'insoddisfazione in tale ambito è particolarmente evidente tra le persone delle regioni rurali che hanno assegnato una media di 4,9 punti.

Anche la situazione finanziaria personale (5,7 punti) e lo stipendio (5,9 punti) sono arrivati in fondo. Il servizio di comparazione ha rilevato che gli uomini sono più soddisfatti delle donne per quanto riguarda le loro finanze personali, e la soddisfazione aumenta con l'aumentare dello stipendio.