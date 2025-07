A Lucerna la giornata informativa è prevista il 6 settembre mentre a Losanna le visite sono fissate per il 14 e il 15 settembre. (Foto archivio) Keystone

Per celebrare i suoi 150 anni di storia, il Tribunale federale (TF) apre le porte delle sue due sedi principali al pubblico.

Keystone-SDA SDA

A Lucerna la giornata informativa è prevista il 6 settembre mentre a Losanna le visite sono fissate per il 14 e il 15 settembre. Gli organizzatori invitano gli interessati ad iscriversi con largo anticipo.

La più alta autorità giuridica elvetica ha festeggiato a maggio un secolo e mezzo di attività. Per l'occasione è stata organizzata una cerimonia ufficiale con numerosi ospiti provenienti dalla Svizzera e dall'estero. Fondato nel 1848, il TF diviene Corte permanente nel 1874 con la relativa nuova legge sull'organizzazione giudiziaria.

Il TF invita ora il pubblico a dare dapprima uno sguardo dietro le quinte delle due corti di diritto civile a Lucerna (che si occupano ad esempio di imposte, assicurazioni contro gli infortuni e assicurazioni per l'invalidità).

Una settimana più tardi sarà possibile visitare la sede principale di Mon-Repos. L'imponente edificio neoclassico, costruito nel 1922-1927, ospita due corti di diritto pubblico (diritti politici, diritti degli stranieri), due corti di diritto civile (diritto contrattuale, diritto di famiglia) e una corte di diritto penale.

Tre giornate informative

Nel corso delle tre giornate informative gli interessati avranno l'opportunità di visitare le aule della massima autorità giuridica della Confederazione e di esplorare una mostra che custodisce vari documenti e oggetti provenienti dagli archivi del TF. Il pubblico avrà anche modo di intrattenersi direttamente con i giudici e i collaboratori e porre loro quesiti.

Per facilitare l'organizzazione delle porte aperte, e per evitare lunghi tempi di attesa, gli organizzatori invitano tutti gli interessati a registrarsi con anticipo sui siti internet del TF. Le iscrizioni scadono il 30 agosto (per Lucerna) e il 7 settembre (per Losanna). Il numero di posti disponibili ogni giorno è limitato.