Maltempo Salgono a 15 le vittime delle violente piogge in Portogallo, in arrivo la tempesta Nils

SDA

9.2.2026 - 13:23

Strade e case allagate in Portogallo e domani la situazione torna a peggiorare.
Keystone
Keystone

C'è un'altra vittima causata dalle conseguenze del maltempo di questi giorni in Portogallo: da fine gennaio ad oggi sono ben 15 i decessi per cause direttamente o indirettamente collegate alla violenza delle piogge o ai forti disagi che provocano.

Keystone-SDA

09.02.2026, 13:23

09.02.2026, 13:25

Si tratta di un operaio che stava effettuando lavori di riparazione della rete elettrica a Leiria, provincia in cui migliaia di utenti sono ancora senza elettricità a causa delle tempeste che hanno colpito il Paese in meno di due settimane. Un suo collega è ferito. Lavoravano per una ditta fornitrice di servizi alla E-Redes, società che gestisce la rete elettrica nazionale.

Dei 15 morti, la vittima più giovane è una donna africana di 28 anni, originaria di São Tomé e residente in Portogallo da sole due settimane. L'ultima vittima, prima di oggi, era stato un vigile del fuoco di 46 anni, morto a Campo Maior nel pomeriggio di sabato, mentre era impegnato in un'operazione di pattugliamento.

Oltre agli incidenti mortali provocati dalle inondazioni o dai forti venti che hanno abbattuto alberi e infrastrutture, in almeno cinque casi si tratta di anziani caduti dai tetti che stavano cercando di riparare. Tra le polemiche di questi giorni, molte riguardano proprio i ritardi nei soccorsi e la scarsità sia di manodopera che di forniture del materiale edile necessario.

Particolarmente ricercate sarebbero appunto le tegole per i numerosi tetti danneggiati, mentre il Paese è ancora sferzato dalle piogge e i meteorologi prevedono per domani, martedì, l'arrivo di un'altra tempesta: Nils.

