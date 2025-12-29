  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Boom di pacchi tra Black Friday e Natale per la Posta

SDA

29.12.2025 - 09:28

Sono aumentati i pacchi consegnati nel periodo prenatalizio dalla Posta
Sono aumentati i pacchi consegnati nel periodo prenatalizio dalla Posta
Keystone

È aumentato, rispetto allo scorso anno, il numero di pacchi recapitati dalla Posta nel periodo prenatalizio. Tra il Black Friday e Natale sono stati 23 milioni, ciò che rappresenta una crescita su base annua del 3,1%.

Keystone-SDA

29.12.2025, 09:28

29.12.2025, 09:46

Lo rende noto stamane il gigante giallo, precisando che il picco è stato raggiunto il 2 dicembre, con 1,3 milioni, record assoluto per una sola giornata.

In una nota odierna, la Posta coglie l'occasione per rendere omaggio ai suoi collaboratori. «Quello che fanno ha un forte impatto: per la nostra clientela, per la Svizzera», afferma il direttore generale Pascal Grieder, ringraziandoli di cuore.

L'azienda si attende un ulteriore aumento del volume dei pacchi anche sul medio e lungo periodo, legato all'intensificazione del commercio online. Nei prossimi 10-15 anni prevede di ristrutturare e modernizzare i centri nazionali di Härkingen (SO), Daillens (VD) e Frauenfeld, attivi ormai da più di 25 anni.

Per poter disporre di capacità di spartizione sufficienti durante i lavori di costruzione e anche a lungo termine, intende inoltre avviare già nella prima metà del 2026 la costruzione di un ulteriore centro pacchi regionale a Frauenfeld, accanto a quello nazionale, che aprirà i battenti con ogni probabilità prima del Natale 2029. Saranno creati circa 200 nuovi impieghi.

Nel 2026 verrà inoltre installata una spartitrice supplementare nel centro pacchi regionale Urdorf (ZH), che dovrebbe essere messa in funzione prima del prossimo Natale. Verranno creati una quarantina di nuovi posti di lavoro, aggiunge l'azienda.

Nella sua nota, la Posta aggiunge infine che anche quest'anno sostiene l'iniziativa benefica «2 x Natale». Dal 24 dicembre al 18 gennaio, assieme alla Croce Rossa Svizzera, alla SSR e alla Coop verranno raccolti pacchi da donare alle persone bisognose in Svizzera contenenti generi alimentari a lunga conservazione e prodotti per l'igiene e la cura. Questi potranno essere impostati gratuitamente in tutte le filiali.

I più letti

Arresto spettacolare di tre persone sull'autostrada a Bellinzona
Nuovo anno, nuove leggi: ecco cosa cambia in Svizzera
I misteri della Second Lady: le sue idee politiche e il rapporto con Melania Trump
Dodici anni dopo l'incidente di Michael Schumacher, ecco come sta la famiglia
Un'azienda americana trova soluzioni per i tanti problemi delle nostre natiche, spesso neglette e trascurate

Altre notizie

Indonesia. 16 morti nell'incendio di una casa di riposo a Manado

Indonesia16 morti nell'incendio di una casa di riposo a Manado

Messico. Treno deraglia a Oaxaca, almeno 13 morti e 98 feriti

MessicoTreno deraglia a Oaxaca, almeno 13 morti e 98 feriti

Il bilancio del 2025. Specie a rischio e ritorni sorprendenti: chi vince e chi perde nel regno animale in Svizzera

Il bilancio del 2025Specie a rischio e ritorni sorprendenti: chi vince e chi perde nel regno animale in Svizzera