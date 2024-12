Alta stagione con volumi in crescita per il gigante giallo. Keystone

La Posta ha consegnato complessivamente 22,3 milioni di pacchi tra la settimana promozionale del Black Friday, a fine novembre, e Natale. Si tratta di un aumento del 3,5% rispetto al 2023, un'inversione di tendenza dopo due anni caratterizzati da un calo dei volumi.

Keystone-SDA, bt, ats SDA

Il picco del periodo prenatalizio è stato raggiunto il 3 dicembre, precisa l'azienda in una nota odierna. In questa giornata, il personale del gigante giallo ha smerciato quasi 1,3 milioni di pacchi, un record assoluto.

La Posta aveva fatto sapere in precedenza di aver distribuito 7,5 milioni di pacchi solo durante il Black Friday e il lunedì successivo, noto come Cyber ​​Monday, ossia quasi 500'000 in più rispetto a un anno prima.