Ecco il video del postino che spinge a terra un bambino di 4 anni e se ne va

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Un dipendente postale è stato arrestato nello Stato di New York. È accusato di aver spinto a terra un bambino piccolo in un quartiere di Ramapo.

Hai fretta? blue News riassume per te Un postino della contea di Rockland (New York) è stato arrestato per aver spinto un bambino di 4 anni.

Un video mostra il bambino ebreo avvicinarsi al camioncino della posta parcheggiato: il postino si gira improvvisamente e spinge il piccolo sul marciapiede, poi se ne va.

L'incidente ha provocato l'indignazione nella comunità, prevalentemente composta da ebrei chassidici e ortodossi.

Il 39enne postino è stato arrestato. Le accuse contro di lui includono il pericolo per il benessere di un bambino, inoltre deve rispondere di tentata aggressione di terzo grado. Mostra di più

Le autorità hanno arrestato un postino nella contea di Rockland, nello Stato di New York. L'uomo è accusato di aver spinto violentemente un bambino ebraico di quattro anni, come riporta il «New York Post». L'incidente è avvenuto in un quartiere di Ramapo ed è stato registrato da telecamere di sicurezza.

Il video mostra il bambino avvicinarsi a un camioncino della posta parcheggiato. Il postino si gira improvvisamente e spinge il piccolo sul marciapiede. L'uomo risale poi sul suo veicolo. Il bambino si rialza e recupera la sua kippah, caduta mentre lui finiva a terra.

L'arresto e le accuse

La polizia di Ramapo ha arrestato l'uomo venerdì. Le accuse contro di lui includono il pericolo per il benessere di un bambino. Deve anche rispondere di tentata aggressione di terzo grado. Entrambi i reati sono classificati come illeciti minori.

Secondo quanto riferito, il 39enne stava urlando contro altri bambini poco prima dell'incidente. Il sospettato è stato rilasciato dalla custodia. Dovrà presentarsi in tribunale in una data successiva. L'USPS non ha ancora risposto alle richieste di commento.

SHOCKING INCIDENT IN MONSEY: USPS Mail Carrier Assaults 4-Year-Old — Ramapo Police And Chaverim Of Rockland Investigating, Incident Caught On CCTV



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Le reazioni dei funzionari locali

L'incidente ha provocato l'indignazione dei leader locali. La comunità è prevalentemente composta da ebrei chassidici e ortodossi.

Michael Specht, supervisore della città di Ramapo, ha scritto una dichiarazione su X. Ha definito il contenuto del video molto inquietante. Ha aggiunto che la polizia ha trattato la questione con estrema serietà.