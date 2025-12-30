  1. Clienti privati
Storie, Curiosità Poste danesi interrompono dopo 400 anni la consegna delle lettere

SDA

30.12.2025 - 12:26

Keystone

Il servizio postale danese consegna oggi la sua ultima lettera, mettendo fine a una tradizione di oltre 400 anni.

Keystone-SDA

30.12.2025, 12:26

30.12.2025, 12:28

Lo riportano diversi media internazionali, ricordando che PostNord, la società postale del Paese, ha deciso l'interruzione della consegna delle lettere, un taglio di 1.500 posti di lavoro e la rimozione di 1.500 cassette postali rosse, a fronte della «crescente digitalizzazione» della società danese.

Da giugno, PostNord ha iniziato la rimozione delle cassette postali sparse in tutta la Danimarca e quando le ha vendute per beneficenza il 10 dicembre, centinaia di migliaia di danesi hanno cercato di acquistarne una. Per ogni cassetta postale – scrive la Cnn – hanno pagato tra i 230 e gli oltre 300 dollari, a seconda dello stato di usura.

Invece di spedire le lettere per posta, i danesi dovranno ora depositarle presso i chioschi dei negozi, da dove verranno recapitate tramite corriere dall'azienda privata DAO a indirizzi nazionali e internazionali. PostNord continuerà comunque a consegnare i pacchi, poiché lo shopping online rimane sempre più diffuso.

Fine di un'era?Dopo 400 anni, le poste danesi non consegneranno più lettere, ma i giovani riprendono a scrivere

La Danimarca è una delle nazioni più digitalizzate al mondo; perfino il suo settore pubblico utilizza diversi portali online, riducendo al minimo la corrispondenza fisica con il governo e rendendolo molto meno dipendente dai servizi postali rispetto a molti altri paesi.

«Quasi tutti i danesi sono completamente digitali, il che significa che le lettere cartacee non hanno più lo stesso scopo di prima», ha dichiarato alla Cnn Andreas Brethvad, portavoce di PostNord. «La maggior parte delle comunicazioni ora arriva nelle nostre caselle di posta elettronica, e la realtà oggi è che l'e-commerce e il mercato dei pacchi superano di gran lunga la posta tradizionale».

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

