Posteggia in divieto di sosta, ma lascia un biglietto sul cruscotto : «Abbiate pietà, ma...»

Il biglietto lasciato sul cruscotto Dal web

È successo a Roma, dove uno (o una) studente che doveva recarsi a fare un esame ha incontrato grandi difficoltà a trovare parcheggio, come spesso accade nelle grandi città metropolitane. E quindi, per non arrivare in ritardo, ha lasciato l'auto dove è riuscito, lasciando però un foglietto in bella vista, con la giustificazione del perché aveva parcheggiato male.

sam Sara Matasci

Hai fretta? blue News riassume per te A Roma uno (o una) studente ha lasciato l'auto in una zona dove non poteva, lasciando però un foglietto in bella vista, con la giustificazione del perché aveva parcheggiato male.

Sul foglietto c'era scritto: «Sto facendo l'esame di Procedura civile. Vi prego abbiate pietà». Lasciando anche il suo numero di telefono.

La cosa è poi diventata virale sui social, grazie alla pagina «The Roman Post», che per prima ha pubblicato la foto del fogliettino.

E non sono ovviamente mancate i commenti più disparati sotto il post. Mostra di più

Alle nostre latitudini siamo piuttosto abituati a pensare che in Italia, specie nelle grandi città, il caos sulle strade sia immenso.

Per non parlare della questione parcheggi, con conducenti che lasciano le loro vetture addirittura in seconda o terza fila, oppure talmente vicine nei laterali che è praticamente impossibile riuscire a uscire dal posteggio.

Ma questo non significa che lo facciano tutti e nemmeno che chi lo fa, lo fa a cuor leggero. A dimostrarlo è stata una persona, a quanto pare uno (o una) studente, che ha fatto una cosa decisamente insolita a Roma.

Come riporta il sito de «Il Tempo», ha lasciato un bigliettino sul cruscotto della sua auto, parcheggiata in divieto di sosta, con scritto: «Sto facendo l'esame di Procedura civile. Vi prego abbiate pietà». Ma per essere ancora più tranquilla e corretta, ha anche lasciato il suo numero di telefono, in caso di emergenza, preceduto da un «torno subito».

Subito virale sui social

Ovviamente la cosa è diventata subito virale sui social, grazie alla pagina «The Roman Post», che per prima ha pubblicato la foto del fogliettino.

E non sono ovviamente mancate le reazioni più disparate. C'è ad esempio chi ha scritto: «Sarebbe interessante sapere se sono passati e gli hanno fatto la multa. Che poi, se gli è andato male l'esame, poveraccio, pessima giornatina».

Mentre un'altra utente ha digitato: «Giustificata a priori!». C'è invece chi ha usato l'arma dell'ironia: «Procedura INcivile».