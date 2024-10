Immagine d'illustrazione archivio dpa

Sono numerosi i turisti che si aggirano di notte per le strade di Praga, non badando troppo a non far rumore, perché spesso in preda ai fumi dell'alcol. Una situazione che è ormai diventata fonte di grande risentimento per gli abitanti della capitale della Repubblica Ceca. Il Consiglio comunale intende quindi prendere provvedimenti.

In futuro Praga vieterà i tour notturni tra i vari pub. Lo prevede un emendamento al regolamento del mercato comunale, che entrerà in vigore all'inizio di novembre.

Una decisione presa perché la moda di girovagare tra i vari locali con una guida turistica ha avuto un impatto negativo sugli spazi pubblici e sulle relazioni interpersonali. L'attività, comunemente chiamata «pub crawl», è oggi particolarmente popolare tra i turisti inglesi e americani.

«Con l'aggiornamento delle norme di mercato abbiamo uno strumento efficace per garantire l'ordine e combattere l'eccessivo rumore nelle strade, così come altri effetti negativi per i residenti locali», ha dichiarato Terezie Radomerska, sindaca del primo distretto della capitale ceca.

Non tutti sono d'accordo

Le autorità locali stanno cercando di promuovere un «turismo più colto» nel centro della città, che ha altri tesori da offrire oltre al consumo di alcolici, grazie a teatri, caffè, ristoranti e gallerie.

Il nuovo divieto si applicherà dunque dalle 22.00 di sera alle 6.00 del mattino. Le «normali» guide turistiche con gruppi non saranno interessate.

Gli operatori turistici hanno detto di non capire questa decisione. Fra di loro, alcuni sostengono che così i gruppi di turisti gireranno non accompagnati e causeranno ancora più rumore. Inoltre, c'è chi vede nel divieto una mossa delle autorità locali per ingraziarsi i cittadini.

Più turisti che cittadini

Non è chiaro se la decisione sarà impugnata in tribunale. L'anno scorso più di 7,4 milioni di visitatori hanno soggiornato a Praga per almeno una notte.

Si tratta di un numero di persone cinque volte superiore a quello degli abitanti della città sulla Moldava.

La maggior parte degli ospiti, circa il 17,6%, proveniva dalla Germania, seguita da Stati Uniti, Gran Bretagna e dalla vicina Slovacchia. Tuttavia, non è stato ancora raggiunto il livello dell'epoca pre-Covid.

