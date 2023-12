Migliaia di candele e fiori davanti al luogo della strage. Keystone

La facoltà di Lettere dell'Università di Praga, dove uno studente ha ucciso 14 persone all'inizio di questo mese, ha annunciato oggi che resterà chiusa almeno fino alla fine di gennaio.

I funzionari della facoltà hanno aggiunto che non richiederanno agli studenti di sostenere gli esami finali per il semestre invernale che termina il 12 gennaio.

Uno studente di 24 anni ha aperto il fuoco nei locali della facoltà il 21 dicembre scorso, uccidendo 14 persone, prima di suicidarsi. Altre ventiquattro persone sono rimaste ferite.

«Tutte le valutazioni (degli studenti) saranno effettuate su base volontaria e il loro formato potrà essere modificato a seconda delle circostanze», si legge in una dichiarazione sul sito web della facoltà. «Vogliamo assicurarvi che anche se non riceverete crediti per il semestre invernale, potrete continuare i vostri studi con fiducia e completare con successo il programma in futuro», aggiunge il testo.

SDA