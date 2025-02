Lo scrittore Alain Claude Sulzer (immagine d'archivio) KEYSTONE

Lo scrittore svizzero-tedesco Alain Claude Sulzer ha vinto il Premio letterario di Soletta 2025, dotato di 15'000 franchi. Nato a Basilea nel 1953, l'autore vive tra la città renana, Berlino e l'Alsazia (F) e ha raggiunto il successo internazionale nel 2004 con il romanzo «Un cameriere perfetto».

Keystone-SDA, mp, ats SDA

Sia che si immerga in una storia del XIX secolo o nella società del Dopoguerra, Sulzer è sempre in grado di creare vicende credibili e di avvicinare i lettori a protagonisti che potrebbero «essere facilmente trascurati come personaggi minori della storia», ha spiegato la giuria in un comunicato odierno.

L'opera di Sulzer è già stata insignita di vari riconoscimenti nazionali e internazionali, fra cui il premio Schiller 2005, il «Prix Médicis étranger 2008», il «Prix des auditeurs de la RTS 2009» nonché il Premio Hermann Hesse (2009).

Il Premio letterario di Soletta, che viene assegnato ogni anno ad opere che si distinguono per «qualità letteraria, individualità artistica e rilevanza dei contenuti», gli sarà consegnato il 1° giugno nell'ambito delle Giornate letterarie di Soletta.