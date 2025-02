Lo scrittore Alain Claude Sulzer in una foto d'archivio Keystone

Lo scrittore Alain Claude Sulzer ha vinto il Premio letterario di Soletta 2025, dotato di 15'000 franchi.

Keystone-SDA, mp, ats SDA

Nato a Basilea nel 1953, l'autore vive tra la città renana, Berlino e l'Alsazia (F) e ha raggiunto il successo internazionale nel 2004 con il romanzo «Un cameriere perfetto».

Sia che si immerga in una storia del XIX secolo o nella società del Dopoguerra, Sulzer è sempre in grado di creare vicende credibili e di avvicinare i lettori a protagonisti che potrebbero «essere facilmente trascurati come personaggi minori della storia», ha spiegato la giuria in un comunicato odierno.

L'opera di Sulzer è già stata insignita di vari riconoscimenti nazionali e internazionali, fra cui il premio Schiller 2005, il «Prix Médicis étranger 2008» e il «Prix des auditeurs de la RTS 2009».

Il Premio letterario di Soletta, che viene assegnato ogni due anni ad opere che si distinguono per «qualità letteraria, individualità artistica e rilevanza dei contenuti», gli sarà consegnato il 1° giugno nell'ambito delle Giornate letterarie di Soletta.