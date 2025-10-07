  1. Clienti privati
Scienza Il Premio Nobel della fisica agli americani Clarke, Devoret e Martinis. Ecco cosa studiano

SDA

7.10.2025 - 11:57

Il Premio Nobel per la fisica 2025 va a tre scienziati americani.
Keystone

Il Premio Nobel per la fisica 2025 è stato assegnato agli americani John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis per il loro fondamentale contributo alla meccanica quantistica.

Keystone-SDA

I tre hanno avuto il merito di dimostrare la possibilità di riprodurre in un sistema abbastanza grande da stare nel palmo di una mano il comportamento bizzarro della materia nel mondo infinitamente piccolo, interpretato dalle leggi della meccanica quantistica.

In particolare hanno realizzato un sistema elettrico superconduttore in grado di passare da uno stato all'altro utilizzando l'effetto tunnel, come se attraversasse un muro.

Hanno anche dimostrato che il sistema da loro realizzato assorbe ed emette energia in dosi di dimensioni specifiche, proprio come previsto dalla meccanica quantistica.

Gli esperimenti dei tre fisici sono stati fondamentali per comprendere la meccanica quantistica con prove misurabili.

