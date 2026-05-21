L'artista tedesco Wolfgang Tillmans ha esposto le sue opere anche in Svizzera. Qui raffigurato con il suo lavoro «Ostgut Freischwimmer» (2004) alla Fondazione Beyeler di Riehen (BS) nel 2017. Keystone

Il premio Roswitha Haftmann 2026 – dotato di 150'000 franchi – verrà assegnato all'artista tedesco Wolfgang Tillmans. Considerato un pioniere della fotografia come forma d'arte, Tillmans viene ricompensato, oltre che per le sue opere, per il suo impegno sociale.

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Nato nel 1968 a Remscheid, in Germania, da quarant'anni Tillmans crea opere che coniugano innovazione e responsabilità sociale, scrive la Fondazione Roswitha Haftmann in una nota odierna.

Tillmans ha raggiunto la notorietà negli anni 1990 grazie ai suoi scatti di persone della sua cerchia nonché di club e della comunità LGBTIQ+ europee. Con queste immagini si è affermato come un «documentarista attento alle tendenze sociali», si legge nel comunicato.

La sua pratica si è poi estesa, fra le altre, alla fotografia astronomica, e la «materialità dell'immagine» – ovvero la carta, il supporto – è diventato «un elemento centrale della sua pratica», prosegue la nota. Negli ultimi anni, l'artista tedesco si è focalizzato sulle opere sonore e i video, nonché sulle produzioni musicali collaborative e i testi. Un approccio multiplo della fotografia che spesso trasforma in installazioni di grande formato, ad esempio sulle pareti dei musei.

Arte e impegno sociale

Per Tillmans, «l'arte è strettamente legata all'impegno sociale», precisa la nota. L'artista, che sostiene «un'Europa aperta e democratica», nel 2016 ha lanciato una campagna anti-Brexit. Dal 2017 difende il suo impegno sociale attraverso la fondazione Between Bridges.

Luoghi rinomati come il Museum of Modern Art (MoMA) di New York e il Centro Pompidou di Parigi hanno esposto le sue opere. Nel corso della sua carriera Tillmans ha ottenuto vari riconoscimenti, tra cui il prestigioso Turner Prize nel 2000 e il Kaiserring Goslar nel 2018.

Il premio Roswitha Haftmann gli sarà attribuito il 17 settembre al Kunsthaus di Zurigo, sede della fondazione. Considerato il più cospicuo riconoscimento artistico in Europa, viene assegnato dal 2001 ed è finanziato dal lascito della gallerista zurighese Roswitha Haftmann (1924-1998). Non è concepito come un incoraggiamento, ma è dato espressamente ad artisti viventi già affermati.