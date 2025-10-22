  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Per la libertà di pensiero 2025 Premio Sakharov al reporter dissidente bielorusso Poczobut e a quella georgiana Amaglobeli

SDA

22.10.2025 - 12:52

Il Premiko Sakharov 2025 va al giornalista bielorusso Andrzej Poczobut (nella foto) e alla giornalista georgiana Mzia Amaglobeli.
Il Premiko Sakharov 2025 va al giornalista bielorusso Andrzej Poczobut (nella foto) e alla giornalista georgiana Mzia Amaglobeli.
Keystone

Il giornalista bielorusso Andrzej Poczobut e la giornalista georgiana Mzia Amaglobeli sono i vincitori del Premio Sakharov per la libertà di pensiero 2025, la più alta onorificenza del Parlamento europeo per chi combatte per i diritti umani.

Keystone-SDA

22.10.2025, 12:52

22.10.2025, 12:57

Poczobut, noto giornalista, saggista e blogger, è divenuto il simbolo della lotta per la libertà di espressione sotto il regime di Alexander Lukashenko ed è detenuto dal 2021.

Amaglobeli, arrestata nel 2025 per la partecipazione a una protesta anti-governativa a Tbilisi e condannata a due anni di carcere, è divenuta anch'essa una figura simbolo del movimento pro-democrazia in Georgia.

«Il giornalista bielorusso Andrzej Poczobut e la giornalista georgiana Mzia Amaglobeli sono detenuti solo per aver fatto il proprio lavoro. Il loro coraggio è un potente simbolo della lotta per la libertà e la democrazia. Questo Parlamento li sostiene e continuerà a sostenerli in tutto ciò che fanno», ha detto la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, annunciando in Aula a Strasburgo i vincitori del prestigioso premio.

I più letti

Belen Rodriguez condivide una foto con la nipotina Clara a casa della sorella Cecilia
Due polacchi pescano un pesce gatto da record mondiale
L'ex compagna di Vittorio Sgarbi è preoccupata: «Non è vero che sta guarendo»
Grosse differenze di pensiero tra la popolazione svizzera e l'élite nazionale
È uscito il libro di Virginia Giuffre: ecco alcuni dettagli scioccanti sul principe Andrea

Altre notizie

Visita di Stato. Re Carlo III e Leone XIV si riuniscono in preghiera: «Un evento storico»

Visita di StatoRe Carlo III e Leone XIV si riuniscono in preghiera: «Un evento storico»

Ecco le sue dimensioni. Due polacchi pescano un pesce gatto da record mondiale

Ecco le sue dimensioniDue polacchi pescano un pesce gatto da record mondiale

In un tentativo di sorpasso. Scontro fra autobus in Uganda, almeno 46 morti

In un tentativo di sorpassoScontro fra autobus in Uganda, almeno 46 morti